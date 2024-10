Kurz zusammengefasst Bill Kaulitz ist begeistert vom Ausflug ans Oktoberfest mit Marc Eggers

Was ihn nervt: Dauernd wurden sie beim Feiern gefilmt

Bill Kaulitz (l.) und Marc Eggers genossen die Zweisamkeit am Oktoberfest. Foto: Getty Images 1/6

Bill Kaulitz (35) schwärmt von seinem diesjährigen Besuch auf dem Münchner Oktoberfest, das er zusammen mit Marc Eggers (37) erlebte. In seinem Podcast «Kaulitz Hills» diskutiert der Tokio-Hotel-Musiker mit seinem Zwillingsbruder Tom den ereignisreichen Tag auf der Wiesn. Laut «Bunte» startete der Tag für Bill und seine Begleitung im Schützenzelt und führte sie später ins Käferzelt, einem beliebten Treffpunkt für Prominente.

Wie schon im vergangenen Jahr zeigte sich Bill auch 2024 begeistert vom kulinarischen Angebot des weltbekannten Volksfests. Besonders das Essen im Käferzelt habe ihm geschmeckt, und auch das Münchner Bier habe es ihm angetan. «Es haut mich immer wieder um, wie schnell man betrunken ist nach diesem Bier», gibt er zu.

Der Abend von Kaulitz und Eggers wurde ungefragt dokumentiert

In der Podcast-Folge vom 2. Oktober 2024 sprechen die Brüder über ein Thema, das viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren dürfte: Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt von Bill Kaulitz und Marc Eggers, seit Bill öffentlich gemacht hatte, dass er in einer Beziehung mit einem Mann sei, ohne jedoch den Namen seines Partners zu verraten. Inzwischen ist es aber ziemlich wahrscheinlich, dass es sich bei der neuen Liebe um Marc Eggers handelt.

Trotz eines Himmels voller Geigen ärgert sich Bill Kaulitz darüber, dass ihr ganzer Abend auf TikTok dokumentiert wurde. «Dass Leute dich aus allen Perspektiven filmen,» kann der Sänger einfach nicht verstehen, auch wenn er sagt, dass er das ausblenden könne, weil er es gewohnt sei. Dennoch empfinde er den Umstand als «fürchterlich.» Besonders die Kommentare zu den Videos findet er «teilweise so krass.» Für viele seiner Begleiter sei es unangenehm, ständig beobachtet zu werden, da sie es nicht gewohnt seien.

«Ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist»

Der Sänger äussert Unverständnis darüber, wie Menschen seine Beziehung anhand von Videos beurteilen. «Es ist so krass, wie Leute Dinge in einer Beziehung anhand so eines Videos beurteilen. Wo ich denke: Ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist oder wie wir miteinander sind. Und dann nehmen Leute ein 15-sekündiges Video so auseinander, wo ich denke, habt ihr einen Dachschaden?», wütet er im Podcast.