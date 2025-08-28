Popstar Ariana Grande hat für das kommende Jahr eine neue Tour angekündigt. Die «Eternal Sunshine Tour» wird die Sängerin nach Nordamerika und England führen. Weitere Termine dürften folgen.

1/5 Zuletzt eher als Schauspielerin in Erscheinung getreten: Ariana Grande. Foto: imago images/Avalon.red / Jeffrey Mayer

Darum gehts Ariana Grande kündigt erste Tour seit sieben Jahren für Sommer an

Grande wird auch in Filmen wie «Wicked: Teil 2» zu sehen sein

Die Tour umfasst 27 Konzerte in Nordamerika und England ab Juni 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ariana Grande (32) wird im kommenden Sommer zum ersten Mal seit sieben Jahren auf Tour gehen. Das bestätigte die Sängerin, die zuletzt auch im Musical «Wicked» als Schauspielerin Erfolge feierte, auf Instagram. Der Post verrät die ersten 27 Konzertdaten in Nordamerika und England der «The Eternal Sunshine Tour». «Wir sehen uns im nächsten Jahr», schreibt Grande zu dem Post.

Demnach beginnt Grande ihre Tour am 6. Juni in der US-Stadt Oakland in Kalifornien. Weitere Konzerte sind im Juni, Juli und August unter anderem in Los Angeles, Atlanta, New York und Chicago geplant, bevor die Tour für zunächst fünf Auftritte über den grossen Teich nach London wechselt. Hier steht Grande ab dem 15. August auf der Bühne, am 23. August steigt die zunächst letzte Show dort.

Schon am 27. August hatte die Sängerin auf Instagram eine Tour angedeutet, zeigte unter anderem ein Video, in dem bereits die Worte aus dem heutigen Post «Wir sehen uns im nächsten Jahr» zu sehen waren. Die nun angekündigte Tour ist nach Grandes 2024 erschienenen, siebten Studioalbum «Eternal Sunshine» benannt, das auf Platz eins in den US-Albumcharts debütierte.

Zuletzt oscarnominiert für «Wicked»

Zuletzt machte Grande eher als Schauspielerin auf sich aufmerksam, erhielt für ihr Spiel in «Wicked» eine Oscarnominierung als beste Nebendarstellerin. «Wicked: Teil 2», die Fortsetzung des Musicals, erscheint im November in den Kinos.

In «Focker In-Law», dem vierten Teil der «Meine Braut, ihr Vater und ich»-Filmreihe, wird die Sängerin im kommenden Jahr zu sehen sein – an der Seite von Ben Stiller (59) und Robert De Niro (82).

Ende 2024 sagte Grande dem US-Magazin «Variety» über ihren Erfolg als Schauspielerin: «Ich bin so dankbar für die Schauspielerei, und ich denke, meine Fans wissen, dass Musik und die Bühne immer ein Teil meines Lebens sein werden.»

Attentat bei Konzert in Manchester

Seit dem Jahr 2019 war die Sängerin nicht mehr auf Tour gegangen. Ihre «Sweetener World Tour» führte sie damals in 97 Konzerten durch Nordamerika und Europa. Zwei Jahre zuvor geschah auf ihrer «Dangerous Woman Tour» in Manchester unvorstellbares: Ein Selbstmordattentäter zündete direkt nach dem Konzert im Foyer seine Sprengladung und zog 22 Menschen mit in den Tod. Das jüngste Opfer war gerade einmal acht Jahre alt. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt.