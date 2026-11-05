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Mark Keller nervt sich in Podcast
«Frauen, die nicht den perfekten Mann finden, sind lieber alleine»

Mark Keller sorgt mit einer beleidigenden Aussage über Frauen für grosse Empörung. In einem Podcast bezeichnet der 61-Jährige diese als «verwelkt».
Publiziert: 12:38 Uhr
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