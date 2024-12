Trauer in der deutschen TV-Welt: Hannelore Hoger, bekannt als Kommissarin Bella Block, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Schauspielerin starb am 21. Dezember in Hamburg, wie ihr Manager bestätigte.

Hoger war vor allem für ihre Rolle als Kommissarin Bella Block bekannt

Fast 7 Millionen Zuschauer sahen ihren letzten Auftritt als Bella Block

Die beliebte Schauspielerin Hannelore Hoger ist am 21. Dezember in Hamburg (D) verstorben. Das bestätigte Hogers Manager, Wolfgang Werner, im Namen ihrer Tochter Nina Hoger (63) gegenüber «Bild». Die Schauspielerin wurde 82 Jahre alt.

Hoger, die vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin Bella Block bekannt wurde, hinterlässt eine beeindruckende Karriere. Von 1994 bis 2018 verkörperte sie die toughe Ermittlerin in der gleichnamigen ZDF-Serie. Ihr Abschied von der Rolle war ein TV-Ereignis: Fast 7 Millionen Zuschauer verfolgten ihren letzten Auftritt als Bella Block.

Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (50) würdigte Hoger gemäss «Bild» mit bewegenden Worten: «Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer grossen Schauspielerin.» Er betonte, dass ihre Werke «noch lange wirken» würden.

«Die verlorene Ehre der Katharina Blum»

Hogers Karriere begann in den 1960er-Jahren am Theater. Bald darauf eroberte sie auch die Fernsehbildschirme. Sie spielte in Klassikern wie «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» und «Rossini». Ihr letzter grosser Film «Zurück ans Meer» entstand 2019 in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Nina.

In ihrer 2017 veröffentlichten Biografie gab Hoger auch Einblicke in ihr Privatleben. Sie schrieb offen: «Meistens wurde ich verlassen oder betrogen, weil sie eifersüchtig waren oder neidisch, und wenn die Neue bereits in Sicht war.» Ihre Sicht auf Männer war kritisch: «Männer sind feiger als Frauen. Dieser Satz ist zwar ein Gemeinplatz, aber Männer trennen sich meist nur, wenn die Nächste hinter der Ecke lauert.»