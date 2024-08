Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben feiern emotionalen Abschied

1/5 Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben haben am 23. August zum letzten Mal gemeinsam «RTL Aktuell» moderiert.

«Es ist 18:45 Uhr. Zum letzten Mal die Nachrichten mit Ulrike von der Groeben und mir. Hier aus unserem wunderbaren Studio. Ich freue mich, dass Sie da sind»: Mit diesen Worten begann Peter Kloeppel (65) am Freitagabend (23. August) seine letzte Moderation der Nachrichtensendung «RTL Aktuell». Auch für Kollegin Ulrike von der Groeben (67) war es die letzte Sendung als Sportmoderatorin. Für beide war es ein emotionaler Abschied mit zahlreichen Überraschungen.

Überraschung für das Moderations-Duo

Während Kloeppel und von der Groeben sich offenbar darauf vorbereitet hatten, nach einem kurzen Abschied nach Hause zu fahren, hatte der Sender andere Pläne. Mehrmals blendete der Sender im Bildschirm den Hinweis «Direkt im Anschluss Überraschung für Ulrike und Peter» ein.

Nach der Wettervorhersage durch Christian Häckl (60) dann der erste emotionale Abschied: «Ich habe wahnsinnig gerne mit euch gearbeitet, vielen Dank für die letzten 30 Jahre. Aus tiefstem Herzen sage ich zum letzten Mal ‹Servus›», so Häckl. «Wir werden dich vermissten», antwortete Kloeppel darauf, bevor er sich gemeinsam mit Ulrike von der Groeben noch einmal persönlich an die Zuschauer wandte.

«Nach 32 Jahren wahnsinnig tollen gemeinsamen Jahren und fast 40 Jahren im Haus von RTL verabschieden wir beide und heute aus diesem Studio und dieser Sendung», sagte Peter Kloeppel und wirkte dabei leicht emotional. Von der Groeben fügte hinzu: «Wir verabschieden uns von den Nachrichten, die unser Leben so sehr geprägt haben, wie kaum etwas anderes. Es war uns eine Ehre, eine Verpflichtung und immer eine Freude für Sie da zu sein und Sie zu informieren – an guten und an schlechten Tagen.»

Einen besonderen Dank richtet auch Peter Kloeppel zum Schluss an die Zuschauer der Sendung. «All das wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Deshalb verneigen wir uns in Dankbarkeit vor ihnen», so der Moderator, bevor das Duo genau das tut. Ihren Nachfolgern wünscht von der Groeben: «Habt Spass bei der Arbeit, so wie wir.»

Frauke Ludowig besucht Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben im Studio

Als Kloeppel gerade mit den Worten «Uns bleibt nur noch zu sagen: Machen Sie es gut, bleiben Sie unserer Sendung treu und bleiben Sie immer gut informiert» abschliesst, bahnt sich noch die angekündigte Überraschung an: Kollegin Frauke Ludowig (60) betritt das Studio führt ein kurzes Interview mit dem Duo. Die beiden fühlen sich «erleichtert», die letzte Sendung hinter sich zu haben. Aber offenbar auch ein wenig überrumpelt: «Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch länger machen. Ich dachte, ich trinke jetzt ein Gläschen Wein», gibt Peter Kloeppel zu.

Und dann folgt die Überraschung – in Form eines detaillierten Rückblicks auf zahlreiche besondere Momente seit der ersten Sendung der beiden am 6. April 1992. Zudem senden etliche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und RTL-Kolleginnen und -Kollegen des Duos ihre Grüsse. Glückwünsche gab es unter anderem auch aus der Politik – von Friedrich Merz (68), Ursula von der Leyen (65), Karl Lauterbach (61) und sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (66). Günther Jauch (68) versprach, den beiden beim nächsten Treffen das «Du» anbieten zu wollen.

Weltrekord für das Moderationsduo

Im Anschluss reflektieren die beiden mit Ludowig auf ihre gemeinsame Zeit. Die beiden hätten sich in all den Jahren nie gestritten und seien meist auf einer Wellenlänge gewesen.

Genau dieser guten Beziehung haben Kloeppel und von der Groeben wohl auch die nächste Überraschung zu verdanken: einen Eintrag ins «Guinness Buch der Weltrekorde». Die beiden sind mit mehr als 32 Jahren das «Longest Serving National Anchor Duo», gibt eine «Guinness World Records»-Schiedsrichterin feierlich im Studio bekannt.

Besonderer Song

Doch auch damit sind die Überraschungen nicht vorbei: Frauke Ludowig führt die beiden anschliessend in einen Raum voller emotionaler und klatschender Kollegen sowie den Familien der beiden. Kloeppels Ehefrau Carol muss sich dabei mehrmals Tränen aus dem Auge wischen.

Mit Wettermoderator Christian Häckl am Klavier stimmt das gesamte Team zum Gesang ein und performt den Schlager «Niemals geht man so ganz» von Tommy Engel (74), Trude Herr (1927-1991) und Wolfgang Niedecken (73).

Letzte Sendung nach 32 gemeinsamen Jahren

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben gaben Mitte März 2024 bekannt, dass sie im August gemeinsam ihren Job an den Nagel hängen. Beide waren seit mehr als 30 Jahren Teil des Teams von «RTL Aktuell»: Kloeppel ab 1990 als USA-Korrespondent und ab 1992 Chefmoderator der Hauptnachrichten, von der Groeben war seit 1989 Redakteurin und Sportmoderatorin bei der Sendung.