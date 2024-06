Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Für Justin Timberlake läuft es im Moment nicht sehr rund.

Silja Anders Redaktorin People

Für Justin Timberlake (43) läuft es im Moment gar nicht gut. Vergangene Woche wurde der Superstar in den Hamptons in den USA festgenommen. Er wurde dabei erwischt, wie er unter Alkoholeinfluss Auto fuhr. Die Nacht musste Timberlake in Verwahrung verbringen.

Jetzt ist der Sänger zwar wieder auf freiem Fuss, aber besser sehen die Schlagzeilen über ihn immer noch nicht aus. Vor knapp zwei Wochen gab er ein Konzert in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Und da kam es zu einem Vorfall, der Justin Timberlake nun nicht ins beste Licht rückt.

Timberlake schlägt Hand von Fan weg

Auch wenn es häufig dazu gehört, dass die Stars sich von ihren Fans berühren lassen – zum Beispiel die Hand geben oder sie umarmen – scheint Timberlake kein Star zum Anfassen zu sein. Bei seinem Konzert am 14. Juni griff ein Fan nach Timberlakes Sakko und hielt es fest. Daraufhin schlug der Sänger die Hand des übereifrigen Fans wie eine störende Fliege weg und warf dem Sakko-Grapscher einen irritierten Blick zu.

Laut «Bild» sagen mehrere Freunde des Sängers, dass Timberlake an seinen Konzerten vollkommen fokussiert sei und man seine Handlung daher nicht böse nehmen dürfe. «Das muss man nicht überbewerten», heisst es.

Fans stärken dem Sänger den Rücken

Das Video tauchte kurz nach Timberlakes Verhaftung auf der Social-Media-Plattform Tiktok auf. Darauf zu sehen ist ein zunächst gut gelaunter, singender Justin Timberlake, dessen Stimmung für einen kurzen Moment umschlägt, als an seinem Sakko gezerrt wird.

Die Fans stehen auf Tiktok hinter Justin Timberlake und verteidigen seine Reaktion. «Hört auf, nach ihm zu grapschen», heisst es etwa. Und andere kommentieren: «Warum denken manche Leute, es sei okay, andere Personen einfach anzufassen?» Ein Fan sagt, dass sie findet, Timberlakes Reaktion sei trotzdem noch freundlich gewesen. Immerhin kann der Sänger auf die Unterstützung seiner Fans zählen.

Ehefrau ohne Ring gesichtet

Ob er auch auf die gleiche Unterstützung seiner Ehefrau Jessica Biel (42) zählen kann? Das Paar wurde seit Timberlakes Verhaftung nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Dafür erblickte man Jessica Biel am Rande des Sets ihres neuen Films «The Better Sister» – ohne ihren Ehering.

Viele Fans interpretieren nun, dass dies ein Zeichen für eine Ehekrise zwischen der Schauspielerin und dem Sänger sei. Es ist jedoch auch möglich, dass sie ihren Ehering aufgrund ihrer Tätigkeit am Set zwischendurch ablegte.

Kurz vor Timberlakes Verhaftung postete Jessica Biel noch eine rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann, in der sie schrieb: «Du bist so vieles für so viele Leute. Aber für uns bist du unser Fels. Der Fels, auf dem wir klettern, an den wir uns lehnen. Der Fels, der uns Schatten von der Sonne schenkt. Und wenn wir uns auf dich legen, wie wir es immer tun, werden unsere Hintern dich hoffentlich immer erden und warm halten. Wir lieben dich.» Eine Ehekrise dürfte wohl anders klingen.