Justin Timberlake wurde nach einer betrunkenen Autofahrt in den Hamptons in New York festgenommen. Der Star verweigerte mehrfach den Alkoholtest und muss nun seinen Führerschein abgeben.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Justin Timberlake wurde alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen.

Saskia Schär Redaktorin People

In der Nacht auf Dienstag wurde Justin Timberlake (43) in dem Örtchen Sag Harbor, in den edlen Hamptons im Bundesstaat New York, wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Er soll ein Stopp-Schild ignoriert und in Schlangenlinien gefahren sein. Daraufhin wurde Timberlake von der Polizei verhaftet und eine Nacht in Gewahrsam genommen.

Das entstandene Verhaftungsfoto ging daraufhin um die Welt. Nun zeigt das Polizeiprotokoll, welches unter anderem der «Bild» vorliegt, was in dieser Nacht wirklich geschah.

Um 00.17 Uhr (Ortszeit) wurde der schwarze BMW mit Timberlake am Steuer von der Polizei aufgehalten. Die Polizei war ihm bereits einige Zeit gefolgt und hatte seine Fahrt sowie die missachteten Verkehrsregeln gefilmt. Bei den Beamten hinterliess der Sänger keinen guten Eindruck. Er soll stark nach Alkohol gerochen und grosse Probleme beim Sprechen gehabt haben.

Zudem fiel er durch den motorischen Test, bei dem er neun Schritte auf einer Linie gehen sollte. Beim ersten Versuch machte er elf, beim zweiten zwölf Schritte, mehrere Schritte gingen zudem daneben. Einen Alkoholtest verweigerte Timberlake, wie aus dem Protokoll zu entnehmen ist.

Timberlake verbrachte die Nacht in der Zelle

Um 00.37 Uhr fasste die Polizei dann den Entschluss, den Sänger mitzunehmen. Dass Timberlake lediglich einen Martini getrunken habe, glaubte die Polizei ihm nicht. Kurz darauf entstand jenes Foto, das Timberlake nun wohl für immer verfolgen wird – der sogenannte Mugshot, also das Verhaftungsfoto. Auf dem Polizeiposten musste der Sänger sich die Fingerabdrücke abnehmen lassen und seine Taschen leeren. Er musste seine persönlichen Gegenstände wie seine Rolex, sein iPhone, eine E-Zigarette, einen Ring, sein Portemonnaie und seinen Hut abgeben.

Um 00.49 Uhr folgte die Leibesvisitation, bei welcher auch geschaut wurde, ob Timberlake Drogen im Mund versteckte oder ob er Gegenstände bei sich trug, mit denen er sich selbst verletzen könnte, beispielsweise Schnürsenkel. Zudem wurde der Sänger über seine Rechte aufgeklärt und einmal mehr nach einem Alkoholtest gefragt, den er um 00.55 Uhr erneut ablehnte, genauso wie um 01.07 Uhr und um 01.22 Uhr. Wie laut «Bild» aus dem Protokoll zu entnehmen ist, wurde der Sänger nicht durch einen richterlichen Beschluss zu einer Blutabgabe zur Kontrolle des Alkoholwertes gezwungen. Hätte er einen Unfall verursacht, wäre dies möglich gewesen.

Werbung

Vier Minuten später wurden ihm erneut seine Rechte vorgelesen, um 01.29 Uhr bekam der Sänger ein Glas Wasser, um 01.46 Uhr ein zweites. Den Polizeiposten konnte der zweifache Vater in der Nacht nicht mehr verlassen, er nächtigte in einer Zelle, bevor er einige Stunden später in Begleitung von dem Star-Anwalt Ed Burke Jr. (56) zur Anhörung vor Gericht erschien.

«Er wird zum richtigen Zeitpunkt viel zu sagen haben»

Nach der Anhörung kam Timberlake wieder auf freien Fuss. Laut «Bild»-Informationen musste er seinen Führerschein für mindestens 90 Tage abgeben. Ende Juli wird sein Fall vor dem Gericht verhandelt – wann der Sänger sich eigentlich für seine Tour in Krakau befindet. Das Konzert soll laut aktuellen Informationen dennoch stattfinden, der Sänger kann sich vor Gericht vertreten lassen oder via Video-Call zugeschaltet werden.

Sein Anwalt Burke Jr. scheint sich noch vor Erhalt der vollständigen Anklage aus dem Büro des Staatsanwaltes seiner Sache sicher zu sein. Gegenüber «TMZ» erklärt er vielversprechend: «Wir freuen uns darauf, Herrn Timberlake energisch gegen diese Anschuldigungen zu verteidigen. Er wird zum richtigen Zeitpunkt viel zu sagen haben.»