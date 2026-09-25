Oscargewinnerin Susan Sarandon ist am Rand einer Demonstration in New York festgenommen worden. Auch eine bekannte Kollegin wurde von der Polizei abgeführt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Susan Sarandon (79) bei Anti-Netanyahu-Demo in New York festgenommen

Rund 100 Demonstranten, darunter Prominente, von Polizei abgeführt

Oscarpreisträgerin politisch aktiv seit 1980er-Jahren, Festnahme am 24. September

Oscarpreisträgerin Susan Sarandon (79) und «Hacks»-Star Hannah Einbinder (31) sind am Donnerstag in New York offenbar von der Polizei festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die «New York Times». Die Polizei war eingeschritten, um eine Demonstration gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76) aufzulösen, der einen Auftritt bei der Uno-Vollversammlung hatte.

Susan Sarandon in Handschellen

Auf Bildern der Veranstaltung ist zu sehen, wie Beamte der New Yorker Polizei Susan Sarandon bei der Demonstration in Handschellen legen. Insgesamt sollen Medienberichten zufolge rund 100 Demonstranten in New York City festgenommen worden sein.

Susan Sarandon, zu deren Filmhits «Thelma und Louise», «The Rocky Horror Picture Show», «Dead Man Walking» und «Die Hexen von Eastwick» zählen, gilt bereits länger als Kritikerin des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Neben der 79-Jährigen sollen laut «New York Post» auch Prominente wie «Sex and the City»-Star Cynthia Nixon (60), Schauspieler Elliot Page (39) und «Hacks»-Darstellerin Hannah Einbinder bei der Demonstration in New York City gesehen worden sein.

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Auch Hannah Einbinder wurde festgenommen

Hannah Einbinder wurde ebenfalls festgenommen, heisst es. Das Team von Cynthia Nixon teilte dem «Hollywood Reporter» unterdessen mit, dass die Schauspielerin zwar an der Demonstration teilgenommen habe, jedoch nicht vorhatte, sich festnehmen zu lassen, und auch nicht festgenommen worden sei, wie Medienberichte offenbar zuvor spekulierten.

Susan Sarandon soll sich nach ihrer Festnahme noch nicht zu Wort gemeldet haben. Die Schauspielerin gewann für ihre Darstellung der Ordensschwester Helen Prejean in «Dead Man Walking – Sein letzter Gang» 1996 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Seit den 1980er-Jahren engagiert sich der Hollywoodstar auch politisch.