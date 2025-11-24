DE
Jan Zimmermann spricht über seine Gehirnoperation
1:29
Tourette-Syndrom:Jan Zimmermann spricht über seine Gehirnoperation

Begeisterte Millionen mit seinem Kanal
Deutscher Youtuber Jan Zimmermann (†27) tot aufgefunden

Der Star-Youtuber Jan Zimmermann ist tot. Der junge Mann wurde nur 27 Jahre alt. Er wurde in seiner Wohnung im deutschen Königswinter aufgefunden.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
1/4
Youtube-Star Jan Zimmermann ist gestorben.
Foto: Instagram/janzett98

Darum gehts

  • Jan Zimmermann starb im Alter von 27 Jahren in Königswinter
  • Zimmermann wurde durch seinen Youtube-Kanal «Gewitter im Kopf» bekannt
  • Sein Kanal hatte über zwei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Der deutsche Star-Youtuber Jan Zimmermann wurde im Alter von nur 27 Jahren leblos in seiner Wohnung im deutschen Königswinter aufgefunden. Wie «Bild» schreibt, gibt es bisher keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden. 

Zimmermann soll bereits am 18. November verstorben sein, wie die deutsche Zeitung berichtet. Gegenüber «Bild» bestätigte ein Sprecher der Polizei Bonn: «Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.»

«Gewitter im Kopf» und Tourette-Bewusstsein

Mit seinem Youtube-Kanal «Gewitter im Kopf», den er gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann gründete, erlangte Zimmermann 2019 Bekanntheit. Nicht zuletzt auch wegen der Dokumentation bei der beliebten TV-Sendung «Galileo». Seine Plattform nutzte er, um seinen zwei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten einen Einblick in seinen Alltag mit dem Tourette-Syndrom zu geben. 

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die sich durch unkontrollierbare Bewegungen oder Lautäusserungen, sogenannte Tics, manifestiert. Diese Tics treten unwillkürlich auf und sind für die Betroffenen schwer bis unmöglich zu unterdrücken. Zimmermann wollte Bewusstsein für die Erkrankung schaffen.

Ende 2022 unterzog sich Zimmermann einer Operation, bei der ihm ein Hirnschrittmacher zur Unterdrückung seiner Tics eingesetzt wurde. Trotz dieser Massnahme blieb das Tourette-Syndrom weiterhin Teil seines Lebens. Ob die Erkrankung in Zusammenhang mit seinem frühen Tod steht, ist derzeit nicht bekannt.

Hier findest du Hilfe

Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da:

