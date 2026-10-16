Anfang Jahr kursierten noch Verlobungsgerüchte, jetzt könnte die Liebe zwischen Bastian Baker und der Brasilianerin Marina Morena bereits wieder vorbei sein.

Darum gehts Anfang Jahr kursierten Verlobungsgerüchte um Bastian Baker und Marina Morena nach innigen Storys

Morena postet neue Fotos mit einem unbekannten Mann

Weder Baker noch Morena äussern sich zum Beziehungsstatus

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Ist die Liebe von Bastian Baker (34) und Marina Morena (43) schon wieder Geschichte? Die Beziehung des Schweizer Musikers und der brasilianischen Modeunternehmerin sorgt seit Monaten für Gerüchte. Noch im vergangenen Jahr überschüttete Baker seine Liebste öffentlich mit Komplimenten und bezeichnete sie als «die tollste Frau der Welt». Auch Morena sparte nicht mit Gefühlen, gratulierte ihm mit einem schwärmerischen «Ich liebe @bastianbaker» und teilte verliebte Strandfotos aus den Ferien.

Die neusten Posts der Brasilianerin machen jetzt aber wieder neugierig: Anstelle von vertrauten Pärchenfotos mit dem Romand präsentiert sich Morena plötzlich eng umschlungen mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Ob gemeinsam beim schicken Abendessen oder bei ausgelassenen Partys in Südamerika: Baker fehlt auf den Schnappschüssen. Dass sie sich dazu noch vertraut und mit deutlichen Herz-Emojis zeigt, heizt die Spekulationen zusätzlich an.

Haben sich der Schweizer Popsänger und die erfolgreiche Businessfrau, die in ihrer Heimat mit Supermodels wie Adriana Lima (45) und Alessandra Ambrosio (45) befreundet ist, etwa still und heimlich getrennt? Weder Baker noch Morena haben sich bislang offiziell zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäussert. Anfragen bei beiden blieben bisher unbeantwortet.

Dabei wurde erst Anfang Jahr spekuliert, ob sich das Paar sogar verlobt hat. Sicher ist bisher nur: Genauso innig, wie sich Morena in ihren Storys im Januar mit Baker zeigte, posiert sie jetzt mit einem Unbekannten.