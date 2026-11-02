Erst kürzlich kursierten Gerüchte um das Liebes-Aus zwischen Bastian Baker und seiner brasilianischen Freundin. Jetzt bestätigt Marina Morena exklusiv bei Blick die Trennung.

Darum gehts Anfang Jahr kursierten Verlobungsgerüchte um Bastian Baker und Marina Morena nach innigen Storys

Morena bestätigt Liebes-Aus gegenüber Blick

Bastian Baker startet demnächst Tour durch die Schweiz

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Nach etwas mehr als einem Jahr ist die Liebe zwischen Bastian Baker (34) und Marina Morena (43) erloschen. Auf Anfrage von Blick bestätigt die brasilianische Modeunternehmerin: «Ja, wir haben uns getrennt.» Zu den Gründen gibt Morena keine Auskunft, nur so viel: Einen neuen Partner hat sie nicht.

Grund für die Klarstellung dürften die Spekulationen im vergangenen Monat sein. Auf Instagram zeigte sich Marina Morena mit einem Mann an ihrer Seite, der nicht Bastian Baker ist.

Gerüchte um Verlobung im Januar

Die Beziehung des Schweizer Musikers und der Brasilianerin sorgt seit Monaten für Gerüchte. Noch im vergangenen Jahr überschüttete Baker seine Liebste öffentlich mit Komplimenten und bezeichnete sie als «die tollste Frau der Welt». Auch Morena sparte nicht mit Gefühlen, gratulierte ihm mit einem schwärmerischen «Ich liebe @bastianbaker» und teilte verliebte Strandfotos aus den Ferien. Anfang Jahr wurde sogar spekuliert, ob sich das Paar verlobt hat.

Bastian Baker hat sich bisher nicht zur Trennung geäussert. Der Sänger steht aktuell beim Musical «Keep Cool» im Einsatz, ab Ende November ist er zudem mit diversen Konzerten in der Schweiz unterwegs.

Marina Morena ist Mitbegründerin von MAP Brasil, einer Agentur für Karriere- und Markenmanagement, die sich auf die Vermittlung von Sängerinnen, Schauspielern und Künstlern fokussiert. Beim jährlichen Karneval in Salvador de Bahia zeigt sich Morena mitverantwortlich für den Camarote Expresso 2222, einem der renommiertesten VIP-Bereiche.