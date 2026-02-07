Fred Smith, Gründungsmitglied der legendären Band Blondie, ist am 6. Februar im Alter von 77 Jahren verstorben. Der Musiker kämpfte jahrelang gegen eine Krankheit an. Bandkollege Jimmy Rip verabschiedete sich mit bewegenden Worten auf Instagram.

Darum gehts Fred Smith, ehemaliges Blondie-Mitglied, starb am Donnerstag mit 77 Jahren

Er verliess Blondie 1975 und trat der Rockband Television bei

Jimmy Rip war 46 Jahre lang sein enger Freund und Kollege

Fred Smith, ehemaliges Mitglied der Kultband Blondie, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Wie «The Mirror» berichtet, erlag der Musiker am Donnerstag einer schweren Krankheit. Um welche es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Smith, der als Gründungsmitglied der Band bekannt war, spielte 1974 bei Angel and the Snake, der Gruppe, die später als Blondie weltberühmt wurde. Nach einem Jahr verliess er die Band und schloss sich der Rockgruppe Television um Frontmann Tom Verlaine (1949–2023) an.

Jimmy Rip (69), Gitarrist und langjähriger Wegbegleiter von Smith, nahm auf Instagram Abschied: «Er kämpfte die letzten Jahre hart gegen seine Krankheit, immer mit Blick auf neue Projekte. Wir hatten grosse Pläne, Toms Musik dieses Jahr live zu spielen, aber es sollte einfach nicht sein.»

In einem weiteren Beitrag schrieb Jimmy Rip, der 46 Jahre lang mit Smith befreundet war: «Ein sehr trauriger Abschied von diesem legendären Bassisten und meinem lieben Freund. Ich werde ihn mehr vermissen, als Worte ausdrücken können.» Er sei ein grossartiger Laufpartner gewesen «und genau der Typ, den man um sich haben wollte, wenn das Leben auf Tour ermüdend wurde».

Über 40 Millionen verkaufte Tonträger

Fred Smith war nicht nur ein talentierter Bassist, sondern auch ein prägender Teil der frühen Punk- und New-Wave-Szene. Zusammen mit Stars wie Debbie Harry (80) und Chris Stein (76) prägte er das Gesicht von Blondie, einer Band, die mit Hits wie «Heart of Glass» und «Call Me» Musikgeschichte schrieb. Die Band hat weltweit über 40 Millionen Tonträger verkauft.