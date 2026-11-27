Eine Verkäuferin hoffte bei «Bares für Rares» auf eine Megasumme und erlebte stattdessen eine herbe Enttäuschung. Dass niemand für ihre Rarität bieten wollte lag aber ausgerechnet daran, dass sie zuvor von einem Händler ruiniert worden war.

Darum gehts Viviane bringt ein Astrolabium zu «Bares für Rares» und möchte zunächst mindestens 1200 Euro

Expertin Bianca Berding schätzt die Uhr aber nur auf 500 bis 700 Euro

Händler Julian Schmitz-Avila lässt das Objekt fallen und kauft es danach für 750 Euro

Sabrina Rhyner Redaktorin People

In der Trödelshow «Bares für Rares» sorgt Verkäuferin Viviane mit einem besonderen Mitbringsel für Aufsehen: einem Astrolabium. Das ist ein historisches Instrument, das neben der Uhrzeit auch die Bewegung der Sterne anzeigt. Sie möchte mindestens 1200 Euro, umgerechnet rund 1100 Franken, für das Objekt haben – diese Summe hatte ihr nämlich im Vorfeld ein privater Interessent geboten.

«Hast du die Telefonnummer noch? Falls etwas schiefgeht», witzelt Moderator Horst Lichter (64). Eine Bemerkung, die sich schon bald als böse Vorahnung entpuppen soll.

Böse Überraschung bei der Expertise

Zwar zeigt sich Expertin Bianca Berding (49) begeistert vom Drachenzeiger, der Mond- und Sonnenfinsternisse anzeigt, «weil man ihn so selten an diesen Uhren sieht». Doch für Vivianes Wunschpreis reicht das nicht. Die Expertin schätzt den Wert des Objekts auf lediglich 500 bis 700 Euro, also etwa 450 bis 640 Franken.

Die Verkäuferin nimmt die Händlerkarte dennoch an. Kurz vor dem Betreten des Händlerraums bekräftigt sie aber nochmals ihren Wunsch, mindestens 1000 Euro für den Gegenstand zu erhalten, «sonst wäre es echt bitter».

Teures Malheur im Händlerraum

Unterdessen nimmt Händler Julian Schmitz-Avila (40) das seltene Stück genauer unter die Lupe – mit fatalen Folgen. Als er die Uhr an der Halterung hochhebt, stürzt das Astrolabium plötzlich zu Boden und überall verteilen sich Einzelteile.

Als Viviane den Raum betritt, beichtet Schmitz-Avila zerknirscht sein Malheur. «Meine Kollegen sind demzufolge nicht mehr so interessiert», erklärt er der Verkäuferin. Er erkundigt sich dann nach der Expertise und bietet Viviane den geschätzten Höchstpreis von 700 Euro. Als die Verkäuferin zögert, legt er noch einmal nach und erhöht auf 750 Euro, also rund 680 Franken. «Das wäre dann über der Expertise». Schliesslich schlägt die Verkäuferin ein.

Erinnerung an eine alte Panne

«Julian hat's jetzt endlich auch geschafft», kommentiert Händler-Kollege Walter «Waldi» Lehnertz (59) den Vorfall trocken. «Da soll mal einer sagen, der Waldi macht alles kaputt». Denn auch ihm passierte einst ein ähnliches Missgeschick.

2023 brachte ein Verkäufer ein Gemälde mit, das im Händlerraum zunächst verhüllt auf einer Staffelei stand. Aus dem Off warnte die Regie noch ausdrücklich: «Wer auch immer das Objekt abdeckt, das kann zu euch hinfallen.» Lehnertz reagierte damals leicht genervt auf die Ermahnung: «Hör mal, wir sind Profis, ja?», hatte er entgegnet. Nur Sekunden später nahm das Unheil seinen Lauf: Beim Versuch, das Bild von der Staffelei zu heben, bohrte sich nämlich die Spitze der Staffelei mitten durch die Leinwand.