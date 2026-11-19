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Bares für Rares: Experte erklärt Napoleon-Schmähtuch
Bei «Bares für Rares»
Experte erklärt Napoleon-Schmähtuch
Bei «Bares für Rares» auf ZDF soll ein Tuch unter den Hammer kommen. Es ist aus 1812 und voller Napoleon Schmähungen.
Publiziert: 12:21 Uhr
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