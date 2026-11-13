Barbara Schöneberger muss ihr Autobillet abgeben

Barbara Schöneberger hat Post aus Flensburg bekommen und darf vorübergehend nicht mehr selbst Auto fahren. Im Interview spricht die Moderatorin offen über ihren Fahrstil und verrät, wann sie die Zwangspause einlegen will.

Darum gehts Barbara Schöneberger (52) verliert Führerschein wegen Raserei für einen Monat.

Sie plant die Fahrpause nach Weihnachten, um Alltag wenig zu stören.

Vier Monate Frist zur Führerscheinabgabe, Fahrverbot beginnt erst danach.

Barbara Schöneberger (52) muss ihren Führerschein abgeben. Weil sie zu schnell unterwegs war, darf die Moderatorin einen Monat lang nicht selbst hinterm Steuer sitzen. Öffentlich machte sie das am Rande der Preisverleihung «Das Goldene Lenkrad» im Interview mit «RTL Exclusiv».

«Ich bin eine sehr schnelle Fahrerin und bin deswegen gerade schon wieder dabei, auf Vorschlag aus Flensburg mehrere Wochen auf meinen Führerschein zu verzichten», sagt Schöneberger in einem Auszug aus dem Interview, der auf Instagram veröffentlicht wurde. Wann und wo es zu dem Verstoss kam, behielt sie für sich.

Der Ort für das Geständnis hatte durchaus eine gewisse Ironie. Das «Goldene Lenkrad» wird von «Auto Bild» und «Bild am Sonntag» vergeben und zählt zu den bekanntesten Auszeichnungen der Automobilbranche.

Offene Worte über den eigenen Fahrstil

Ein Geheimnis macht Schöneberger aus ihrem Verhältnis zum Gaspedal nicht. «Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Raser», stellte sie klar. «Aber man ist natürlich schon mal schnell in so einem Bereich, wo es halt jetzt schon richtig wehtut», so Schöneberger.

Die Fahrpause soll nach Weihnachten kommen

Ganz so schnell muss Schöneberger das Auto allerdings nicht stehen lassen. Nach eigenen Angaben hat sie vier Monate Zeit, um ihren Führerschein einzureichen. Erst dann beginnt das Fahrverbot. «Ich suche jetzt noch die vier Wochen, wo es am wenigsten wehtut», sagte sie. Ihre Tendenz: «Nach Weihnachten, glaube ich.»

Allzu grosse Einschränkungen dürften ihr ohnehin nicht drohen. Beruflich sei sie nicht auf das Auto angewiesen, in ihrer Freizeit könne sie aufs Fahrrad umsteigen, erklärte Schöneberger.

Mit der Strafe selbst hadert die Entertainerin nicht. «Es ist ja auch okay, dass es bestraft wird. Und ich nehme auch voll die Verantwortung», betonte sie in dem Gespräch.