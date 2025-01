Cameron Diaz und Jamie Foxx legen einen Mega-Filmstart hin

Nach gut zehn Jahren ist sioe wieder zurück: Cameron Diaz. In ihrem neuen Film mit Hollywoodstar Jamie Foxx zeigt sie sich wieder «Back in Action».

1/5 Cameron Diaz hätte sich für ihr grosses Comeback wohl keinen bessern Filmpartner als ihn aussuchen können: Jamie Foxx. Foto: Dave Benett/WireImage

Auf einen Blick Netflix-Film «Back in Action» mit Cameron Diaz und Jamie Foxx erfolgreich

Cameron Diaz kehrt nach zehnjähriger Pause ins Filmgeschäft zurück

Innerhalb von drei Tagen ist der Netflix-Film «Back in Action» mit den Hollywoodstars Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) weltweit fast 50 Millionen Mal abgerufen worden. In den neuesten Wochencharts des Streamingdiensts kommt die Actionkomödie auf 46,8 Millionen Abrufe. Der Spielfilm von Regisseur Seth Gordon (48) handelt von einem Paar, das 15 Jahre nach dem Verlassen der CIA, in die Welt der Spionage zurückkehrt.

Diaz' Comeback ist gelungen

Gut zehn Jahre – seit «Annie» (2014) – war Cameron Diaz (52) nicht in neuen Filmen zu sehen. Sie hat diese Zeit nach eigenen Worten sehr genossen. «Das war das beste Jahrzehnt meines Lebens», sagte die Schauspielerin («Verrückt nach Mary», «Liebe braucht keine Ferien») kürzlich in Berlin der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie sie ihre Zeit fernab des Filmgeschäfts erlebt habe. Sie habe geheiratet, eine Familie gegründet und mache nun gern wieder weiter im Filmbusiness. «Es ist ein Privileg für mich, Filme machen zu können», erklärte sie.

Auch für Jamie Foxx (57) ist seine Rolle etwas Besonderes. 2023 erlitt der Oscar-Preisträger («Ray») einen Schlaganfall. Auf die Frage, was das in seinem Leben verändert habe, sagte der 57-Jährige letzte Woche in Berlin: «Man wird viel dankbarer für alles, ich schätze jeden Moment mehr – dass wir hier gerade zusammensitzen, zum Beispiel.» Er sei nun wirklich wieder «Back in Action».