Am 31. August wurde der Wiener Bauunternehmer Richard Lugner beerdigt. Nun meldet sich eine Dame aus seiner Vergangenheit. Und Daniela «Babyelefant» Kennedy hat nicht besonders freundliche Worte für Lugners Ex «Mausi» übrig – und genauso über seine Tochter Jacqueline.

Ein Paar waren sie nie, doch 17 Jahre lang war Daniela «Babyelefant» Kennedy (56) ein Teil von Richard Lugners Leben. Der Wiener Bauunternehmer starb am 12. August 2024 im Alter von 91 Jahren. Obwohl Kennedy und Lugner gegen Ende seines Lebens keinen Kontakt mehr hatten, spricht die Steirerin jetzt über ihren einst guten Freund – und vor allem dessen Familie.

Dass Lugner ganz offensichtlich zu Lebzeiten nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte und ihr sogar ein Gerichtsschreiben geschickt haben soll, interessiert sie nicht.

«Die Jacky hat das nicht von ihrem Vater geerbt»

In einem Tiktok-Video zieht Daniela Kennedy nun vor allem über Lugners Tochter Jacqueline «Jacky» (30) her. Sie wolle keinen «Hate» gegenüber Jacqueline Lugner verbreiten, aber sie könne auch nicht lügen. «Er hat sich gedacht, dass die Jacky heiraten wird und Mutter wird und da kann man sich nicht so ums Geschäftliche kümmern. Das hat er vielleicht gewusst. Die Jacky hat nicht von ihrem Vater geerbt, dass sie geschäftstüchtig ist», erklärt Kennedy in ihrem Video.

Lugner habe ihr laut eigener Aussage einmal persönlich erzählt, dass er wegen Jacquelines angeblicher Geschäftsuntüchtigkeit seiner Frau Simone Lugner (40) die grössere Verantwortung gegeben habe. «Im Kino hat sich die Jacky am Anfang schwergetan, das hat mir der Richard erzählt. Da waren immer die Mistkübel voll und so.»

Dann holt «Babyelefant» auch gegen Lugners Ex Christina «Mausi» Lugner (59) aus. An Simone lobt Kennedy, dass diese Einsatz gezeigt habe und man ihr anmerke, dass ihr Arbeit wichtig sei. «Vielleicht sollte man sich da nicht so viel einmischen, wie es die Mausi Lugner macht. Das wollte der Richard auch nie», sagt Daniela Kennedy in ihrem Video. «Bei der Hochzeit und bei Geburtstagen hat Mausi auch immer moderieren müssen», erinnert sich die Entertainerin.