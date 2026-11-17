Eine weltweit bekannte Musikerin sorgt mit einem riesigen Hut aus Straussenfedern für Rätselraten. Erst als sie den Kopf hebt, erkennen Fans, wer sich dahinter versteckt.

Darum gehts Cardi B kam mit XXL-Hut zur Baby2Baby-Gala

Er verdeckte ihr Gesicht, bis sie den Kopf hob

Für «I Like It» trug sie später eine Goldrobe

Fynn Müller People-Redaktor

Mit diesem Auftritt stiehlt sie allen die Show! Starrapperin Cardi B (34) erscheint auf dem Teppich der Baby2Baby-Gala in Hollywood mit einem riesigen Hut aus Straussenfedern, der ihr Gesicht fast komplett verdeckt. Einzig ihre markanten Lippen sind sichtbar. Erst als die Musikerin den Kopf leicht hebt, wird klar: Hinter der extravaganten Erscheinung steckte tatsächlich die Grammy-Gewinnerin.

Ihre Fans sind begeistert. «Cardi bringt einfach jeden Look perfekt rüber», heisst es in einem Kommentar auf Social Media. Oder: «Outfit, Haare, Glamour, Figur – einfach alles sitzt!»

Für ihre Performance des Hits «I Like It» wechselt Cardi B in ein ebenso auffälliges Outfit. Sie verschwindet hinter der Bühne, legt ihr Outfit vom roten Teppich ab und wirft sich in eine durchsichtige, goldverzierte Robe von Nguyen Phuc Tuan aus der Spring-2027-Kollektion.

Gestylt wurde die Musikerin von Kollin Carter, der erneut beweist, dass Cardi B eine Meisterin der Inszenierung ist.

Auch Melania Trump ist Fan von Hüten

Cardi B ist nicht die erste Prominente, die mit einem grossen Hut für Aufsehen sorgt. Melania Trump (56), die Frau von US-Präsident Donald Trump (80), zog bei ihren öffentlichen Auftritten gelegentlich die Blicke auf sich – oder auf ihren überdimensionalen Hut.