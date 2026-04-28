Influencerin (†32) stirbt bei Geburt ihres Sohnes

Darum gehts
- Tiktok-Star Kiara Brokenbrough starb bei Geburt ihres Sohnes Jonah am 30. März
- Jonah kämpft auf der Intensivstation, Familie sammelt Spenden
- Hochzeit für weniger als 500 Dollar machte Kiara berühmt
Zum tragischen Todesfall kam es bereits am 30. März – zwei Monate vor dem eigentlichen Geburtstermin. Das geht aus der Gofundme-Kampagne hervor, die die Mutter des Witwers Joel Brokenbrough lanciert hat. «Unerwartet ging Kiara in ihr himmlisches Zuhause, während Baby Jonah sein irdisches betrat», ist im Spendenaufruf zu lesen. Genaue Details zum Tod der Influencerin werden nicht genannt.
Baby Jonah liegt aktuell auf der Neugeborenen-Intensivstation und kämpft um seine Gesundheit. «Jonah ist ein Süsser und ein Kämpfer, und durch Gottes Gnade und Kraft wissen wir, dass er die Ärzte täglich mit seinen Fortschritten in Staunen versetzen wird», heisst es weiter.
Da Joel Brokenbrough nun «dieses unvorstellbare neue Kapitel als alleinerziehender Vater eines Frühchens auf der Neugeborenen-Intensivstation» beginne und gleichzeitig den Verlust seiner geliebten Frau verarbeiten müsse, brauche er jede Unterstützung, die er bekommen könne. Zeitgleich versuche er, «sein Leben ohne sie zu meistern». Das Spendenziel wurde auf 150'000 Dollar (118'000 Franken) angesetzt. Stand Dienstagmittag sind bereits über 126'000 Dollar (99'000 Franken) zusammen.
Wurde bekannt durch ihre günstige Hochzeit
Die Tiktokerin Kiara Brokenbrough und ihr Mann Joel gaben sich vor vier Jahren das Jawort und freuten sich auf ihr erstes gemeinsames Kind, wie ihren Social-Media-Postings zu entnehmen ist.
Grosse Bekanntheit erlangte Brokenbrough 2022 mit einem Video über ihre Hochzeit. Darin gab sie bekannt, diese für weniger als 500 Dollar (395 Franken) gefeiert zu haben. Ohne die Mitarbeit ihrer Gäste wäre dies jedoch nicht möglich gewesen. Denn nicht nur schenkten sie ihnen unter anderem den Blumenschmuck und die Torte, sondern kamen auch für ihre eigene Verpflegung auf.