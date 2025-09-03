Zusammen mit seiner Ehefrau Joy Delanane wollte Musiker Max Herre auf «Alles Liebe, Max & Joy»-Tour gehen und hätte am 28. Oktober halt in Basel an der Baloise Session gemacht. Nun muss er auf Anraten seines Arztes alles Auftritte absagen.

1/5 Rapper Max Herre muss alle Konzerte bis Ende 2025 absagen. Foto: Redferns via Getty Images

Darum gehts Max Herre sagt Konzerte ab. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn zur Pause

Baloise Session sucht Ersatz für Max Herre am 28. Oktober

Max und Joy teilen seit über 25 Jahren Bühne, Haus und Bett Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

«Diese Nachricht fällt mir absolut nicht leicht zu formulieren», beginnt die Instagram-Story des deutschen Musikers Max Herre (52). Der Rapper kommt gleich zum Punkt: «Wir müssen schweren Herzens alle geplanten ‹Max & Joy›-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen.» Der Grund für die Absage sei seine gesundheitliche Verfassung, fährt er fort. Sie lasse es nicht zu, auf der Bühne zu stehen. Sein Arzt habe ihm zu diesem Schritt geraten. «Er hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Situation eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.»

Von der Absage betroffen sind drei Konzerte in Deutschland (Berlin, Hamburg und Leverkusen) sowie ein Auftritt in Basel an der Baloise Session. Max Herre und Joy Delanane (52) wären am 28. Oktober an der legendären Konzertreihe aufgetreten. In Basel reagiert man verständnisvoll. «Das ganze Festivalteam wünscht Max Herre nur das Allerbeste und vor allem schnelle und gute Besserung», schreibt die Baloise Session in einer Medienmitteilung.

Ersatz für Max Herre gesucht!

Der Konzertabend am 28. Oktober 2025 werde trotz der Krankheit von Max Herre stattfinden. Die Baloise Session sucht derzeit einen Ersatz, der den Abend mit Dabu Fantastic teilen wird. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer den deutschen Rap-Star ersetzen wird, teilt das Festival in den nächsten Tagen mit.

https://www.youtube.com/watch?v=HoeQCQKK_lU

Max Herre und Joy Delanane teilen seit mehr 25 Jahren nicht nur die Bühne, sondern auch Haus und Bett. Angefangen hat die Geschichte, als Max Herre für den Freundeskreis-Song «Mit dir» eine Sängerin suchte und Joy Delanane fand. Sie sang sich in sein Herz und der Rest ist Geschichte. Das Paar lebt in Berlin und hat zwei Söhne. Ihre Lebens- und Liebesgeschichte wurde dieses Jahr in der ARD-Doku «Max und Joy – Komm näher» gezeigt.