Eben noch feierte Jason Momoa in New York das 50-Jahr-Jubiläum von «Saturday Night Live», schon taucht er plötzlich in den Bergen auf. In St. Moritz schlendert er derzeit gemütlich mit Freundin Adria Arjona durch die Strassen.

1/5 Jason Momoa wurde mit Freundin Adria Arjona in St. Moritz gesichtet. Foto: Leserreporterin

Auf einen Blick Jason Momoa und Freundin in St. Moritz gesichtet

Trotz Kälte trägt Momoa nur leichte Kleidung im Schweizer Skiort

Temperaturen in St. Moritz liegen derzeit unter fünf Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Als gebürtiger Hawaiianer ist Schauspieler Jason Momoa (45) eigentlich hohe Temperaturen und endlose Strände an blauem Meer gewohnt. Doch ausnahmsweise verirrte er sich in kältere Gefilde.

Am 16. Februar besuchte er mit seiner Freundin Adria Arjona (32) noch das 50. Jubiläum der Sendung «Saturday Night Live» in New York in den USA. Doch nur wenige Tage später schlendert er Hand in Hand mit seiner Liebsten durch St. Moritz.

Hollywood-Star in Graubünden

Eine Blick-Leserreporterin entdeckte die beiden im Schweizer Nobel-Skiort und konnte das ein oder andere Foto schiessen, klammheimlich aus ihrem Auto heraus, ohne die beiden zu stören.

Obwohl Winter ist und in St. Moritz derzeit Temperaturen von unter fünf Grad herrschen, scheint die Kälte dem «Aquaman»-Star nichts anzuhaben. In lässiger, offener Lederjacke, unter der er scheinbar nur ein T-Shirt trägt, trotzt er den eisigen Winden. Ein grosser Hut, eine Hose mit Tarnmuster und Stiefel machen den Look komplett. Momoas Freundin griff immerhin zu einer Pelzmütze, um etwas besser vor der Kälte geschützt zu sein.

Jason Momoa ist ein geübter Surfer. Ob er sich jedoch auch auf die Skipiste gewagt hat, ist soweit nicht bekannt. Wie lange Momoa und Arjona in St. Moritz bleiben werden, was sie dort genau machen und ob sie anschliessend noch weiter durch die Schweiz reisen – das bleibt abzuwarten.

Stars sind Fans der Schweiz

Während Jason Momoa jetzt in St. Moritz ist, machte sein Kollege Chris Hemsworth (41) kürzlich in Zermatt die Pisten unsicher, düste mit dem Snowboard im Schnee den Hang runter und machte einen Rundflug im Helikopter.

Hemsworth ist gebürtiger Australier, Momoa ist in Hawaii aufgewachsen – beides Gebiete, die nicht für Kälte bekannt sind. Doch die Superhelden scheinen sich nach den Schweizer Bergen und dem Schnee zu sehnen.