Am 26. November startet die Sylvester-Stallone-Saga «I Play Rocky» in den Schweizer Kinos. Im Interview mit Blick spricht Hauptdarsteller Anthony Ippolito über Pasta, die Schweiz und sein Verhältnis zu Stallone.

Darum gehts «I Play Rocky» startet am 26. November in Schweizer Kinos, Anthony Ippolito spielt Sylvester Stallone

Ippolito kam vor dem Castingaufruf zur Rolle und trainierte 18 Monate

Stallone reagierte laut Ippolito offen und herzlich und zeigte sich mit dem Film zufrieden

Sandra Casalini Redaktorin

Laut Hollywood-Drehbuch wird eine Rolle folgendermassen besetzt: Es gibt einen Castingaufruf, interessierte Schauspieler reichen via ihren Agenten ihre Bewerbung ein. Oder aber die Produktion hat eine Traumbesetzung im Kopf und der Schauspieler wird angefragt. Bei «I Play Rocky» war keines von beidem der Fall: Anthony Ippolito (27) las von dem anstehenden Dreh in einem Artikel und reichte seine Bewerbung noch vor dem Castingaufruf ein. Die Zusage erfolgte kurz darauf, ohne dass die Verantwortlichen andere Kandidaten in die Auswahl nahmen. Das passte offenbar wie Ippolitos Faust auf Rockys Auge. Schauspiel-Ikone Sylvester Stallone (80) zu mimen war trotzdem eine Herausforderung für den jungen Italo-Amerikaner: Er musste während 18 Monaten rund 20 Kilogramm Muskelmasse aufbauen und boxen lernen.

Wie waren diese eineinhalb Jahre für Sie? Ihre italo-amerikanische Familie fand Ihren Ernährungsplan sicher furchtbar.

Anthony Ippolito: Oh, der war gar nicht so streng. Ich habe durchaus auch Pasta gegessen! Im ersten Rocky-Film, um den es ja geht, ist Stallone noch nicht so durchtrainiert wie in den späteren. Er ist sehr breit gebaut. Ich hingegen war mein ganzes Leben lang ziemlich schlank. Die grösste Herausforderung bestand darin, mehr Körperfülle zuzulegen.

Es gab noch weitere Herausforderungen: Stallones halbseitige Gesichtslähmung, seine Stimme und seine Art zu sprechen. Haben Sie das vor dem Spiegel geübt?

Zunächst habe ich mir jedes frühe Filmmaterial von Stallone angesehen, das ich finden konnte – bis in die 1980er-Jahre hinein, und mir so viele Details wie möglich eingeprägt. Danach habe ich geübt, ja.

Sylvester Stallone verbrachte zwei Jahre in einem Schweizer Internat und stand hier zum ersten Mal auf einer Bühne. Haben Sie ebenfalls eine besondere Verbindung zur Schweiz?

Ich war während des diesjährigen Zurich Film Festival zum ersten Mal hier. Es ist ein wunderschönes Land, ich habe die Zeit sehr genossen und möchte unbedingt bald wiederkommen.

Wie war es für Sie, vor dem Drehstart erstmals mit Sylvester Stallone zu sprechen?

Überwältigend. Er war unglaublich offen, herzlich und grosszügig. Das hat mir geholfen, denn ich war ziemlich nervös.

Wie wichtig war seine Reaktion auf den Film für Sie?

Sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr seltsam ist, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, dargestellt von jemand anderem. Sly erzählte mir eine lustige Anekdote: Er hat jemandem aus seiner Familie einen Ausschnitt aus meinem Casting gezeigt, und diese Person dachte, es handle sich um altes Filmmaterial von ihm selbst. Das war ziemlich cool zu hören. Und zum Glück hat ihm der Film gefallen.

Der Film und Sie selbst werden bereits als mögliche Oscar-Kandidaten gehandelt.

Ich versuche, mir darüber nicht allzu viele Gedanken zu machen. Ehrlich gesagt weiss ich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Aber ich freue mich, wenn der Film dadurch Aufmerksamkeit bekommt.

Vor Stallone spielten Sie in der Serie «The Offer» bereits Al Pacino. Wir hätten noch ein paar Vorschläge, welche ikonischen Italo-Amerikaner Sie noch verkörpern könnten.

Lassen Sie hören!

John Travolta, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Danny DeVito …

(Lacht) Vielleicht! Aber es gibt auch viele andere Rollen, die nichts mit ikonischen Schauspielern zu tun haben, die ich gerne entdecken möchte. Aber interessante Ideen sind das auf jeden Fall.

Würden Sie wirklich ein drittes Mal in die Schuhe eines anderen schlüpfen wollen?

Ich würde einem entsprechenden Angebot sicherlich mit einer gewissen Zurückhaltung begegnen. Zumal solche Rollen enorme Herausforderungen sind. Manchmal ist es einfacher, sich mit einer fiktiven Figur auseinanderzusetzen.

Zurück zum Film: Was soll das Publikum als Botschaft aus diesem Film mitnehmen?

Ich hoffe, dass kreative Menschen und all jene, die davon träumen, Schauspieler, Regisseure oder Drehbuchautoren zu werden, Musik zu machen oder sich auf irgendeine andere kreative Weise zu verwirklichen, sich von diesem Film inspirieren lassen. Ich hoffe, dass sie Stallones Durchhaltevermögen, seine Überzeugung und seine Entschlossenheit mitnehmen. Dass sie sehen, wie wichtig es ist, zu seinen Überzeugungen zu stehen und an sich selbst zu glauben.