Anna-Carina Woitschack ist frisch verliebt

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack macht ihr neues Liebesglück mitten im Konzert öffentlich. Wer der Mann ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Fynn Müller People-Redaktor

Anna-Carina Woitschack (33) ist wieder in festen Händen. Im Sommer sagte die «Let's Dance»-Siegerin von 2026 noch, ihr Singleleben zu geniessen. Jetzt überrascht sie die Fans an einem ihrer Konzerte mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Er überreicht ihr auf der Bühne einen Blumenstrauss und küsst sie. Vor den Augen des Publikums.

«Jetzt ist es raus», sagt Woitschack zum Publikum und bestätigt damit ihre neue Beziehung. «Ihr seid die Ersten, die es erfahren! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!»

Gegenüber «Bild» erzählt die Schlagersängerin: «Die Blumen bei meinem Solokonzert in Dessau waren eine wunderschöne Überraschung, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist wirklich der schönste Strauss, den ich jemals bekommen habe. Es ist alles noch sehr frisch, aber ich bin sehr glücklich!»

Neuer Partner steht nicht in der Öffentlichkeit

Wer der Mann an ihrer Seite ist? Das will Woitschack für sich behalten. «Mein Freund ist nicht in der Öffentlichkeit und ich möchte die Beziehung auch aus der Öffentlichkeit halten», sagt sie.

Nach dem Konzert teilt die Sängerin auf Instagram mehrere Fotos vom Bühnenmoment. Dazu schreibt sie: «Alles, was wirklich zählt, ist die Liebe.» In einer Story zeigt sie die Rosen, versehen mit den Worten «Ich liebe dich».

Das Liebesglück kommt überraschend. Noch im Sommer sprach Woitschack davon, Single zu sein – und auch allein glücklich. Zuvor war ihre Ehe mit TV-Moderator Stefan Mross im Scheidungsstreit zu Ende gegangen. Die Beziehung mit Daniel Böhm endete im Februar 2026.