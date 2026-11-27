Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ist wieder Single. Nur sieben Wochen nach der öffentlichen Liebesbekundung hat sie die Trennung von Freund Manfred bestätigt. Ihre Gefühle hätten für die grosse Liebe nicht ausgereicht.

Fynn Müller People-Redaktor

Liebes-Aus bei Anna-Carina Woitschack (34): Wie die Schlagersängerin gegenüber «Bild» verrät, hat sie sich von ihrem Partner Manfred (30) getrennt. Ihre Gefühle hätten für die grosse Liebe nicht ausgereicht.

Manfred stammt aus einer Schaustellerfamilie und betreibt einen mobilen Fischimbiss. Er reagiert mit viel Respekt auf das Ende der Beziehung. «Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat», sagt er gegenüber der Zeitung. Über die genauen Gründe für die Trennung will auch er sich nicht äussern. «Das bleibt zwischen uns», sagt er. Der Fischbrötchenverkäufer wünsche seiner Ex alles Gute für ihren weiteren Weg. Ein Rosenkrieg scheint nicht in Sicht zu sein.

Blitz-Trennung

Die Trennung kommt überraschend. Erst Mitte Oktober hatte Woitschack ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Bei einem Jubiläumskonzert in Dessau war Manfred mit einem riesigen Strauss roter Rosen auf die Bühne getreten. Vor einem begeisterten Publikum tauschten die beiden einen Kuss aus. «Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!», sagte Woitschack ihrem Publikum. Jetzt ist schon wieder alles aus.

Es ist bereits die zweite Trennung für Woitschack in diesem Jahr. Im Februar wurde bekannt, dass sie sich von ihrem damaligen Partner Daniel Böhm getrennt hatte, mit dem sie seit Ende 2022 zusammen gewesen war. Davor war sie sechs Jahre lang mit Schlagerstar Stefan Mross (51) liiert.