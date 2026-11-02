Naddel-Vertauter Ellermann zeigt radikalen Gewichtsverlust

Er war einer der engsten Vertrauten von Nadja «Naddel» Abd el Farrag (†60) und ist einer der schillerndsten Lebemänner Deutschlands. Nun zeigt Andreas Ellermann stolz seinen immensen Gewichtsverlust – und er ist noch nicht fertig mit seinen Kilos.

Darum gehts Andreas Ellermann nahm mit Ilkas Hilfe 55 Kilogramm ab und stellte seinen Alltag um

Weitere 20 Kilogramm sollen weg, die restliche Abnahme will Ellermann langsam angehen, nicht rasch

Neben Fett nennt Ellermann starke Wassereinlagerungen als Grund für seine Beschwerden

Silja Anders Redaktorin People

«Ich war in eine Sackgasse des Lebens geraten», beichtet Andreas Ellermann (61) im Gespräch mit «Bild». Der deutschen Zeitung sagt der Millionär, dass er «am Ende seiner Kräfte war» und spricht damit sein Übergewicht an, welches er jahrelang mit sich herumschleppte.

Bekannt ist Ellermann vielen vor allem als engster Vertrauter von Bohlen-Ex Nadja «Naddel» Abd el Farrag (1965–2025) und Ex-Partner von Patricia Blanco (55), mit der er rund vier Jahre lang liiert war, bevor die beiden sich Anfang 2023 trennten. Seit 2024 ist Andreas Ellermann mit seiner Ilka zusammen, die ihm laut eigener Aussage geholfen hat, bereits 55 Kilogramm abzunehmen.

Nicht nur das Fett war schuld

«Ich stellte durch Ilkas Hilfe mein ganzes Leben um: feste Essenszeiten, viel Schlaf, fast keinen Alkohol und ich mache Sport. Ilka ist mein Trainer und mein Motivator», schwärmt der Entertainer über seine Liebste. Er esse zudem täglich Suppe, gehe spazieren und regelmässig schwimmen. Nach 17 Uhr gibt es keine Mahlzeit mehr.

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Wie Ellermann erzählt, sei jedoch nicht nur das Fett das Problem gewesen, sondern auch extreme Wassereinlagerungen. Zeitweise trank er fünf Liter Wasser am Tag – zu viel für seinen Körper. «Ich war aufgeschwemmt, das Wasser kam schlecht aus dem Körper. Ich konnte kaum noch laufen und schnaufte. Fett war es nicht. Das Wasser war der Punkt», erinnert sich Ellermann. Sein Bauch sei «durch die Flüssigkeit extrem angeschwollen» gewesen. Seine Ärztin habe seine Beine gewickelt und ihn «wieder auf Kurs gebracht». Innerhalb von drei Monaten habe er somit 30 Kilogramm verloren.

Eine Abnehmspritze brachte weitere Ergebnisse. Somit ist Andreas Ellermann die ersten 55 Kilogramm los, doch seine Abnehmreise, die vor zwei Jahren im Jahr 2024 begann, ist noch nicht beendet. 20 Kilo sollen noch weg, «dann bin ich am Ziel». Die restlichen Pfunde möchte er nun aber entspannt angehen, «nicht im Schnelldurchlauf». Ellermann ist der Meinung, den Gewichtsverlust und die Umstellung auf einen gesünderen Lifestyle nicht ohne seine Ilka geschafft hätte. Auch durch seinen christlichen Glauben habe er die schwere Zeit überstanden.