Saskia Schär Redaktorin People

Die runden Geburtstage sind immer etwas spezieller, läuten sie doch ein neues Lebensjahrzehnt ein. Um aus ihrem 50. ein ganz besonderes Fest zu machen, hat sich die US-amerikanische Sängerin Jenny Lewis, Frontfrau der Indieband Rilo Kiley, etwas Überraschendes überlegt: eine Hochzeit. Diese fand jedoch nicht mit ihrem Lieblingsmenschen statt, sondern mit ihrem Lieblingsvierbeiner, ihrem Hund Bobby Rhubarb.

Fotos der Feier postete die frischgebackene 50-Jährige auf ihrem X-Profil. Dabei fällt auf, dass sie tatsächlich in einem Hochzeitskleid feierte und auch das Hündchen schön herausgeputzt wurde. So trägt der Cockapoo – eine Mischung zwischen Cocker Spaniel und Pudel – eine Blumenkette um den Hals. Eine Hochzeits- respektive Geburtstagstorte durfte auch nicht fehlen. Zwei Exemplare gab es, eines mit der Aufschrift «For Better or for Worse – I do!», das andere mit den Worten «JL 50!». Ob eine der Köstlichkeiten für den Bräutigam gebacken wurde, ist nicht bekannt.

Ist eine Ehe zwischen Mensch und Tier erlaubt?

Eine Frage bleibt: Sind Hochzeiten zwischen Tieren und Menschen in den USA tatsächlich möglich? Auch dort ist die Ehe gesetzlich auf zwei urteilsfähige Personen beschränkt – eine rechtlich gültige Ehe mit einem Tier ist somit unmöglich.

Dasselbe gilt für die Schweiz. Gemäss Art. 94 ZGB: «Ehefähig sind natürliche Personen, die volljährig und urteilsfähig sind.» Die Zustimmung beider Parteien ist zwingend, und eine solche von einem Tier zu erhalten, ist nicht möglich. Symbolische Zeremonien ohne rechtliche Wirkung, wie etwa bei der Geburtstagsfeier von Jenny Lewis, sind allerdings möglich.