Matthias Schweighöfer hat heimlich geheiratet

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben sich das Jawort gegeben. Die Schauspielstars machten ihre Hochzeit mit einem gemeinsamen Post auf Instagram öffentlich.

Darum gehts Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee heirateten in Bahia, Brasilien

Brasilianische Moderatorin enthüllte Hochzeit unfreiwillig beim Kirchenbesuch

Seit Februar 2019 sind Schweighöfer und Fee offiziell ein Paar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Matthias Schweighöfer (44) und seine Partnerin Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Mit einem gemeinsamen Post machten die beiden Schauspielstars ihre Hochzeit auf Instagram öffentlich. Auch das Management des Schauspielers bestätigte die freudige Nachricht auf Anfrage von spot on news.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir haben es getan», heisst es zu einem Bild, auf dem sich das Paar gegenseitig an den Po fasst – ganz in Weiss gekleidet. Beide tragen Ringe an ihren Fingern. Eine zweite Aufnahme zeigt noch einmal die beiden Ringe.

Hat eine brasilianische Moderatorin die Hochzeit verraten?

Gerüchte über eine Eheschliessung des Langzeitpaares hatte zuvor eine brasilianische Fernsehmoderatorin angefacht. Lívia Regina Sórgia de Andrade (42) gab gegenüber dem brasilianischen Portal «globo.com» an, unfreiwillig Zeugin der Hochzeit von Schweighöfer und Fee geworden zu sein, die demnach in Trancoso im brasilianischen Bundesstaat Bahia stattgefunden hat. Sórgia de Andrade wollte demnach vor Ort eine Kirche besuchen, doch die war gerade durch die Hochzeit der deutschen Filmstars belegt. Auch ein Bild des Hochzeitspaares zeigt «globo.com».

Gemeinsame Auftritte in den vergangenen Jahren

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer sind seit Februar 2019 offiziell ein Paar. «Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach», schwärmte Matthias Schweighöfer damals in einem Interview. Für Schweighöfers Netflix-Film «Army of Thieves», bei dem er auch Regie führte, standen die beiden Ende 2021 gemeinsam vor der Kamera. Seitdem folgten weitere gemeinsame Auftritte in «Das Leben der Wünsche» und «Brick».

Über eine mögliche Hochzeit des Traumpaares der deutschen Filmszene wurde indes schon seit Jahren spekuliert. Aufgrund ihrer vollen Drehpläne hätten sie aber aktuell «kaum Zeit, eine Hochzeit zu planen», erklärte Ruby O. Fee im November 2022 in einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte». «Wir sind nicht verlobt oder verheiratet», stellte sie klar. Vielleicht seien sie aber am Planen», scherzte die Schauspielerin damals.