Promiauflauf in Hamburg. Der Grund liegt aber nicht an einer Filmpremiere oder ähnlichem, sondern an einer Fachmesse, der OMR. Doch was zieht die Stars aus Literatur, Schauspiel, Sport und Musik an «das Festival für das digitale Universum»?

1/12 Ryan Reynolds war der grosse Name aus der Unterhaltungsindustrie an der diesjährigen OMR in Hamburg. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Das OMR Festival zieht Stars als Speaker an, bietet Marketing-Plattform

Stars nutzen Auftritte für Selbstvermarktung und Networking-Möglichkeiten

800 Speaker und 1000 Aussteller nehmen am Festival teil

Saskia Schär Redaktorin People

Was haben Fussballer Gerard Piqué (38), Schauspieler Ryan Reynolds (48), Ex-NBA-Star Dirk Nowitzki (46), Model und Influencerin Elena Carrière (28), Moderatorin Verona Pooth (57), Komikerin Enissa Amani (43), Moderatorin Amira Aly (32), Starautor Sebastian Fitzek (53) und der deutsche Rapper RAF Camora (40) gemeinsam? Sie alle treten beim OMR Festival vom 6. und 7. Mai in Hamburg als Speaker auf. Insgesamt gibt es deren 800, darunter zahlreiche Geschäftsführerinnen und Unternehmer aus den verschiedensten Bereichen.

Die Online-Marketing- und Digital-Fachmesse bezeichnet sich selbst als «das Festival für das digitale Universum» und zieht seit mehreren Jahren nicht nur grosse Unternehmen und deren Vertreter, sondern auch grosse Namen aus der Unterhaltungsindustrie an. Man denke nur an den Auftritt von Kim Kardashian (44) im vergangenen Jahr zurück. Doch weshalb lassen sich all diese Stars wie Magneten an die Fachmesse ziehen?

Marketing ist für die Stars zentral

Bei der OMR (Online Marketing Rockstars) geht es, wie der Name schon sagt, um Marketing. Wovon auch Selbstvermarktung ein Teil ist. Für Stars bietet sich als Speaker eine gute Möglichkeit, sich von einer anderen Seite zu zeigen.

Vierfachvater Reynolds beispielsweise ist nicht nur erfolgreicher Hollywood-Schauspieler und -Produzent, sondern auch Teilinhaber einer Gin-Marke und eines walisischen Fussballclubs. Verona Pooth ihrerseits schaffte es von der Schönheitskönigin und Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) zur millionenschweren Werbeikone und Unternehmerin. Ihr Talk trägt entsprechend den Titel «Vom Blubb zur Brand: Wie man selbst zur Marke wird». Sichtbarkeit ist die Währung der Prominenz, und diese ist auf den Bühnen der OMR gegeben.

Money, Money, Money

Wie viel Geld die Stars für ihre Auftritte und Talks bekommen, ist nicht bekannt. Die «Bild» will jedoch wissen, dass Kim Kardashian im vergangenen Jahr 700'000 Euro erhalten habe, bei Ryan Reynolds sollen es um die 100'000 Euro sein. Von solch hohen Beträgen für einen Auftritt dürfen Influencer wie beispielsweise Elena Carrière natürlich nur träumen. Allerdings kann sich ihr Engagement zu einem späteren Zeitpunkt auszahlen.

Am OMR kann man nicht nur zahlreichen Speakern lauschen und durch die Stände der 1000 Aussteller schlendern. In Hamburg geht es für viele auch darum, Kontakte zu knüpfen und neue Ideen zu erläutern – Stichwort Networking. Aus so einem neuen Kontakt kann dann schnell auch mal eine Zusammenarbeit entstehen, wovon alle Beteiligten profitieren können.