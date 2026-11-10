Bodybuilderin Alix Small (†26) ist am Wochenende überraschend verstorben. Die Todesursache ist noch unklar, ihre Familie bestätigte die Nachricht.

Darum gehts Ihre Familie bestätigte den Tod; die Ursache ist unklar

Sie gewann zwei IFBB-Pro-Titel und trat 2021 bei Olympia an

Offen sprach sie über Magersucht und 32 Kilo Tiefstgewicht

Fynn Müller People-Redaktor

Die Bodybuilding-Welt trauert um Alix Small. Die schottische Athletin ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Ihre Mutter hat die Todesnachricht bestätigt. Die zweifache Siegerin der IFBB Pro League starb am vergangenen Wochenende. Über die Todesursache gibt es bislang keine Informationen.

Alix Small galt als junges Ausnahmetalent. Bereits mit 19 Jahren sicherte sie sich ihre IFBB-Profi-Lizenz und gab 2021 ihr Profidebüt. Im selben Jahr feierte sie ihren ersten grossen Erfolg: Bei den Europa Pro Championships in Alicante holte sie den Sieg und qualifizierte sich direkt für die Ms. Olympia. In der Fitness-Klasse belegte sie dort den 12. Platz.

2022 folgte ein weiterer Triumph beim Evolution Pro in Portugal, der ihr erneut die Teilnahme an der Olympia-Bühne sicherte. Doch gesundheitliche Probleme hinderten sie daran, bei der Ms. Olympia 2022 anzutreten. Danach kehrte sie nicht mehr in den Profisport zurück.

Kampf gegen Magersucht

Neben ihren sportlichen Leistungen wurde Small auch für ihre Offenheit geschätzt. In einem Interview mit STV News im Jahr 2021 sprach sie über ihren Kampf gegen Magersucht, der im Alter von 15 Jahren begann. Damals war ihr Gewicht auf nur noch 32 Kilogramm gesunken. «Durch das Bodybuilding habe ich ein neues Verhältnis zu meinem Körper gefunden», erklärte sie. Der Sport half ihr, den Fokus weg von ihrem Aussehen hin zu ihrer Kraft und Leistung zu lenken.

In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Wegbegleiter Abschied. Die Bodybuilderin Phoebe Goodwin postet ein gemeinsames Foto und schreibt dazu: «Ehrlich gesagt habe ich keine Worte. Alix, ich kann immer noch nicht glauben, dass du weg bist. Das Leben ist manchmal unglaublich grausam. Ich sende so viel Liebe an deine Familie.»