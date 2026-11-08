Im Podcast «Handsome» macht Alanis Morissette ihre Pansexualität öffentlich. Auf eine scherzhafte Frage antwortet sie: «Ich bin pansexuell» – und bekräftigt danach, dass sie es ernst meint.

Darum gehts Alanis Morissette sagt im «Handsome»-Podcast beiläufig, dass sie pansexuell ist

Pansexuelle fühlen sich unabhängig von Geschlecht oder Geschlechtsidentität zu Menschen hingezogen

Auch Miley Cyrus, Cara Delevingne, Demi Lovato und Bella Thorne erklärten sich als pansexuell

Saskia Schär Redaktorin People

Sängerin Alanis Morissette (52) überrascht im «Handsome»-Podcast mit der Aussage, dass sie pansexuell ist. Ihre unerwartete Offenbarung erfolgt, als Host Fortune Feimster (46) erklärt, dass es ihr leid tue, dass Morissette von Männern verletzt wurde, sie aber die daraus entstandenen Lieder wirklich liebe. Dann fragt sie scherzhaft: «Hat es dich jemals dazu gebracht, lesbisch werden zu wollen?», woraufhin Morissette mit «Ich bin pansexuell, also ja», antwortet.

Aufgrund der Art und Weise und der Beiläufigkeit ihrer Aussage verstehen die drei Hosts ihre Worte erst als Witz. Dem ist aber nicht so, wie Morissette klarstellt. Die Sängerin ist seit 2010 mit dem Rapper Souleye, bürgerlich Mario Treadway, verheiratet und hat mit ihm drei Kinder.

Wer pansexuell ist, fühlt sich zu Menschen hingezogen – unabhängig von deren Geschlecht oder Geschlechtsidentität. Im Fokus steht der Mensch selbst, weshalb Pansexualität oft auch als «geschlechtsblind» beschrieben wird.

Auch ihnen ist das Geschlecht egal

Morissette ist nicht der einzige Star, der sich als pansexuell identifiziert. Miley Cyrus (33) sprach in einem Interview 2016 mit «Variety» offen über ihre Pansexualität. Das tat auch Model und Schauspielerin Cara Delevigne (34) vier Jahre später, ebenfalls in «Variety»: «Egal, wie sich jemand selbst definiert, ich verliebe mich in den Menschen – und damit hat sichs. Ich fühle mich zum Menschen hingezogen.» Auch die einstigen Disney-Kinderstars Demi Lovato (34, «Camp Rock») und Bella Thorne (29, «Shake It Up – Tanzen ist alles») sprachen in der Vergangenheit öffentlich über ihre Pansexualität. Erstere im Podcast von Joe Rogan, Letztere bei «Good Morning America».

Im Gespräch mit Blick erklärte diesen Sommer auch die Schweizer Podcasterin Karin Bearpark (27), pansexuell zu sein.