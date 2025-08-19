Die ehemalige Miss-Universe-Teilnehmerin Ksenija Alexandrova ist in Russland nach einem Zusammenstoss mit einem Elch verstorben. Die 30-jährige Schönheitskönigin erlitt schwere Kopfverletzungen und lag tagelang im Koma, bevor sie am 12. August verstarb.

1/7 Ksenija Alexandrova war Miss Russland und nahm für ihr Land an der Miss-Universe-Wahl teil. Foto: Instagram

Darum gehts Ksenija Aleksandrova, Miss Universe-Teilnehmerin 2017, stirbt nach Autounfall mit Elch

Ehemann überlebte, Airbags öffneten sich nicht trotz angeschnallter Insassen

30-jährige Schönheitskönigin lag tagelang im Koma vor ihrem Tod Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva

Eine Tragödie hat Russland und die Schönheitsbranche erschüttert: Ksenija Aleksandrova, die ihr Land 2017 bei der Miss-Universe-Wahl vertrat, ist nach einem schrecklichen Autounfall verstorben. Die 30-jährige Schönheitskönigin erlitt im Juli 2025 schwere Verletzungen, als das Auto ihres Ehemanns Ilja mit einem Elch kollidierte.

Der Unfall ereignete sich auf der russischen Autobahn M9, als das Paar von der Stadt Rschew nach Hause fuhr. Ilja steuerte den Wagen, während seine Frau auf dem Beifahrersitz sass. Gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti schilderte der Ehemann die dramatischen Umstände: «Ein Elch sprang plötzlich auf die Strasse. Von dem Moment, als er auftauchte, bis zur Kollision verging nur ein Augenblick. Ich hatte keine Zeit zu reagieren.»

Aleksandrova war Miss Russland und erfolgreiches Model

Aleksandrova wurde durch den Aufprall am Kopf verletzt. Sie erlitt schwere Hirnverletzungen. Sie wurde sofort ins Spital gebracht, wo sie tagelang im Koma lag. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb die ehemalige Miss Russland am 12. August. Ihr Mann kam mit leichteren Verletzungen davon, ist aber vom Verlust seiner Frau schwer getroffen.

Besonders tragisch: Das Ehepaar war angeschnallt und fuhr nicht zu schnell. Dennoch erwies sich die Wucht des Aufpralls als tödlich. Zudem öffneten sich die Airbags nicht, was die Situation zusätzlich verschlimmerte.

Der Tod der beliebten Schönheitskönigin hat in Russland grosse Bestürzung ausgelöst. Aleksandrova hatte ihr Land 2017 bei der Miss-Universe-Wahl vertreten und war seitdem als Model erfolgreich. Ihr plötzliches Ableben im Alter von nur 30 Jahren schockiert Fans und Wegbegleiter. Die Polizei untersucht derzeit die Unfallstelle und das Unfallauto. Sie gehen der Frage nach, warum die Airbags nicht ausgelöst haben und wie der Elch auf die Autobahn gelangen konnte.

Dieser Artikel wurde von «Blikk» Ungarn übernommen.