Ein tragischer Unfall erschüttert die Familie von Duane «Dog the Bounty Hunter» Chapman. Sein Stiefsohn Gregory Zecca erschoss am Wochenende versehentlich seinen 13-jährigen Sohn Anthony in Florida.

Duane Chapmans Stiefsohn erschoss versehentlich seinen 13-jährigen Sohn Anthony

Familie bittet um Privatsphäre und Gebete während der Trauerzeit

Es sind schwere Zeiten für die Familie des US-amerikanischen Reality-TV-Stars Duane Chapman (72). Der TV-Kopfgeldjäger, besser bekannt als «Dog the Bounty Hunter», trauert nach einem tragischen Unfall um seinen Stiefenkel. Wie US-amerikanische Medien berichten, erschoss Chapmans Stiefsohn, Gregory Zecca, am Samstagabend versehentlich seinen Sohn Anthony (†13). Nun wurde Zecca in eine Psychiatrie eingewiesen, wie «TMZ» berichtet. Dies aus Sorge, dass er sich etwas antun könnte. Ob es sich um eine freiwillige oder zwangsweise Einweisung handelt, ist nicht bekannt.

Wie ein Sprecher gegenüber dem Magazin erklärt, sei Gregory Zecca aus Trauer in einem emotional belasteten Zustand und nicht wegen Schuldgefühlen im Zusammenhang mit der Schiesserei. Mit der Polizei oder der Familie habe er noch nicht sprechen können, da er stark sediert sei. Unter dem sogenannten «Baker Act» in Florida – ähnlich wie unter der 5150-Anordnung in Kalifornien – können Personen bis zu 72 Stunden zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Danach wird geprüft, ob eine verlängerte Unterbringung nötig ist.

Der tragische Unfall soll sich Medienberichten zufolge am Samstagabend gegen 20 Uhr in einem Apartment in Naples, im US-Bundesstaat Florida, ereignet haben. Die Ermittler sprechen von einem «isolierten Vorfall» – bislang wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Die Untersuchungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls laufen auf Hochtouren. Die lokale Polizei bestätigte, dass sie auf einen Notruf wegen einer Schiesserei reagiert hatten. Gemäss «TMZ» habe die Polizei zudem erklärt, dass dem Jungen in den Nacken geschossen wurde, eine entsprechende Waffe sei auf einer Kücheninsel entdeckt worden. Weitere Details zu den Umständen des Unfalls wurden nicht bekannt gegeben.

In einem Statement, das «TMZ» vorliegt, äusserten sich Chapman und seine Ehefrau Francie zu dem erschütternden Verlust: «Wir trauern als Familie über diesen unbegreiflichen tragischen Unfall und bitten um weitere Gebete, während wir den Verlust unseres geliebten Enkels Anthony betrauern.» Das Paar bat ausdrücklich um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Gregory Zecca ist der Sohn von Francie Chapman aus deren vorheriger Ehe. Chapman und Francie heirateten 2021, nachdem beide ihre vorherigen Ehepartner verloren hatten. Sie gaben damals an, dass ihre gemeinsame Trauer sie zusammengebracht habe. Chapman war zuvor mit Beth Chapman verheiratet, die 2019 an Krebs verstarb.

Zecca arbeitet eng mit seinem Stiefvater Chapman in dessen Kopfgeldjäger-Team zusammen. An der Seite von Chapmans Tochter Lyssa ist er Teil der berühmten Familie, die durch ihre Reality-TV-Show «Dog the Bounty Hunter» (im Deutschen «Dog – Der Kopfgeldjäger») einem weltweiten Publikum bekannt wurde.

Duane Chapman erlangte durch die Serie, die von 2004 bis 2012 acht Staffeln lang lief, Weltruhm. An der Seite seiner verstorbenen Frau Beth und anderen Familienmitgliedern verfolgte die Show seine Arbeit als Kopfgeldjäger. Nach dem Ende der ersten Serie folgten weitere Formate: «Dog and Beth: On the Hunt» lief drei Staffeln lang von 2013 bis 2015. 2019 war Chapman dann in «Dog's Most Wanted» zu sehen, allerdings nur für eine Staffel.