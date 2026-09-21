Claudia Effenberg liegt in München im Spital: Eine schwere Lungenentzündung mit Blutvergiftung zwingt sie zu mehreren Eingriffen. Am 21. September wird ihre Lunge punktiert, um angesammelte Flüssigkeit zu untersuchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Effenberg (57) liegt im Spital mit Lungenentzündung und Blutvergiftung

Ärzte punktieren am 21. September ihre Lunge wegen angesammelter Flüssigkeit

Vor Monaten verlor sie 23 Kilogramm durch Sport, Ernährung und Abnehmspritze

Silja Anders Redaktorin People

Claudia Effenberg (57) kämpft im Spital gegen eine schwere Lungenentzündung und eine Blutvergiftung. «Ich habe keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe», sagt die 57-Jährige exklusiv zu «Bild». Die Situation ist ernst: Am 21. September steht ein weiterer medizinischer Eingriff bevor. «Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas angesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiss noch nicht, was das zu bedeuten hat.»

Bereits am Sonntag musste sich die TV-Bekanntheit einem belastenden Eingriff unterziehen. «Mir wurden zwei Stents gelegt, damit mein Herz mehr Blut bekommt. Das war der Horror!», berichtet sie. Statt Feiern auf der Wiesn und Geburtstagsglück verbringt die Münchnerin ihre Tage nun in einem Spitalzimmer, umgeben von Infusionen und endlosen Arztgesprächen.

Ärzte geben noch keine Entwarnung

Trost und Kraft spendet ihr dabei vor allem ihre Familie. «Stefan und meine Tochter Lucia waren beide an meiner Seite im Spital. Das war total schön», erzählt sie. Die Nähe ihrer Liebsten gibt Halt in dieser schwierigen Zeit, während die Ärzte alles daran setzen, die Infektion zu bekämpfen. Hoffnung gibt es: «Immerhin, die Werte werden jeden Tag besser. Ich nehme allerdings auch ein starkes Antibiotikum. Denn die Ärzte müssen zusehen, dass ich wieder normal atmen kann.»

Es sind leise Worte einer sonst so lebensfrohen Frau, die derzeit um ihre Gesundheit kämpft. Vor wenigen Tagen träumte Claudia Effenberg noch von einem ausgelassenen Abend auf dem Oktoberfest.

Effenberg feierte grossen Abnehmerfolg

Vor wenigen Monaten zeigte Claudia Effenberg auf Social Media noch stolz ihren Abnehmerfolg. Von März bis Juni hatte sie dank einer Abnehmspritze 23 Kilogramm verloren. Den Eindruck, dass sie nur durch die Abnehmspritze so viel an Gewicht verloren hat, wollte Effenberg nicht erwecken. «Ich hab meine Ernährung umgestellt, ich mache Sport, ich bewege mich viel mehr. Liege nicht mehr auf der faulen Haut. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute das auch nicht vergessen», betonte sie damals.



