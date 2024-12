Am exklusivsten Ball der Welt hatten geladene Gäste nur Augen für sie: Apple Martin. Die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin glänzte am Pariser Debütantinnenball in einem handgefertigten Valentino-Kleid und ist nun offiziell ein Mitglied der High Society.

Der «Le Bal des Débutantes» in Paris ist ein exklusives Event der internationalen High Society, das seit 1992 stattfindet. Jedes Jahr werden bei dem glamourösen Ball junge Frauen aus berühmten Familien offiziell in die Welt der Schönen und Reichen eingeführt. Es gilt: Gesehen und gesehen werden.

In diesem Jahr präsentierten sich 19 junge Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren in eleganten Roben im Ballsaal. Doch alle Augen waren auf sie gerichtet: Apple Martin (20), die Tochter von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (52) und «Coldplay»-Frontmann Chris Martin (47).

Apple Martin trug 750 Stunden Handarbeit

Apple Martin zog mit einer massgeschneiderten Kreation von Alessandro Michele (52), dem Kreativdirektor von Valentino, am Wochenende alle Blicke auf sich. Das Kleid, ein Meisterwerk aus sechs Lagen Seidenplissé-Chiffon, wurde in 750 Stunden Handarbeit gefertigt, wie das Modemagazin «Vogue» berichtet. Eine schwarze Seidenschleife an der Taille und farblich abgestimmte Riemchensandalen vervollständigten den aquamarinen Traum.

Nicht nur Töchterchen Apple hat sich für den Ball herausgeputzt: Die gesamte Familie Martin-Paltrow war stilsicher gekleidet. Mutter Gwyneth in einem Valentino-Kleid aus der Frühling-2025-Kollektion, Sohn Moses (18) und Ex-Mann Chris in massgeschneiderten Anzügen. Auch Grossmutter Blythe Danner (81) liess sich dieses Ereignis nicht entgehen und warf sich in Schale.

Apples Interesse an Mode zeigte sich bereits 2023 bei ihrem Besuch der Paris Fashion Week. Der verstorbene Karl Lagerfeld (1933–2019) soll laut Modejournalist Derek Blasberg (42) schon früh ihr Potenzial erkannt haben: «Der verstorbene Chanel-Designer Karl Lagerfeld ahnte, dass Apple ein ‹Chanel-Mädchen› sein würde, als sie gerade einmal 4 Jahre alt war.»

Apple Martin ist derzeit am Studieren

Trotz ihres glamourösen Auftritts bleibt Apple bodenständig. In früheren Interviews mit der «Vogue» sprach sie von ihrer Vorliebe für Jeans und übergrosse Strickjacken. Aktuell studiert sie an der «Vanderbilt»-Universität und schätzt ihr Privatleben.

Der «Le Bal des Débutantes» markiert möglicherweise einen Wendepunkt in Apples öffentlicher Präsenz. Ob wir in Zukunft mehr von ihr in der Gesellschaft sehen werden? Die Modewelt wartet gespannt. Es bleibt abzuwarten, wie Apple Martin ihren Weg zwischen Privatleben und öffentlichem Interesse gestalten wird. Ihr Auftritt beim «Le Bal» war jedenfalls ein beeindruckender Start in die Welt des Glamours.