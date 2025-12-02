Eine neue vierteilige Dokumentarserie über Sean «Diddy» Combs ist ab heute auf Netflix zu sehen. «Sean Combs: The Reckoning» beleuchtet den Aufstieg und Fall des Musikmoguls, der momentan in Haft ist.

Das musst du zur neuen Diddy-Doku wissen

Darum gehts Netflix-Doku über Sean Combs' Aufstieg und Fall erscheint heute

50 Cent produziert die Serie trotz langjähriger Fehde mit Combs

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Am 3. Oktober war klar: Sean «Diddy» Combs (56) muss 50 Monate hinter Gitter. Der gefallene Rap-Mogul wurde bereits im Juli in zwei Fällen der erzwungenen Prostitution schuldig gesprochen. Eine neue Netflix-Dokuserie mit dem Titel «Sean Combs: The Reckoning» (Deutsch: «Die Abrechnung») erscheint heute Dienstag – und will in jeweils 60 Minuten pro Folge einen schonungslosen Blick auf den Aufstieg und Fall von Musikproduzent Sean Combs, auch bekannt als Diddy werfen. Blick fasst dir die wichtigsten Punkte zusammen.

Wer steht hinter der Doku?

Die Serie entstand unter der Regie von Alexandria Stapleton. Viel interessanter aber: Produziert hat sie Curtis «50 Cent» Jackson (50). Der Clou: 50 Cent führt schon seit vielen Jahren eine öffentlich ausgetragene Fehde gegen Sean Combs.

Das Wichtigste zum Prozess gegen Sean «Diddy» Combs Grammy-Sieger Sean «Diddy» Combs soll zwischen 2000 und 2022 zahlreiche Opfer missbraucht haben – unter anderem Minderjährige. Mittlerweile gibt es über 120 Klagen gegen den Rapper. Laut Anklageschriften handelt es sich um ein komplettes System aus Drogenmissbrauch, Erpressung und Vergewaltigung. Der Fall hat sich mittlerweile zum gewichtigsten des Showbusiness entwickelt. Sean «Diddy» Combs plädiert auf nicht schuldig, er wurde anfangs Juli in drei von fünf Anklagepunkten freigesprochen. Die Strafmass wurde im Oktober verkündet. keystone-sda.ch Grammy-Sieger Sean «Diddy» Combs soll zwischen 2000 und 2022 zahlreiche Opfer missbraucht haben – unter anderem Minderjährige. Mittlerweile gibt es über 120 Klagen gegen den Rapper. Laut Anklageschriften handelt es sich um ein komplettes System aus Drogenmissbrauch, Erpressung und Vergewaltigung. Der Fall hat sich mittlerweile zum gewichtigsten des Showbusiness entwickelt. Sean «Diddy» Combs plädiert auf nicht schuldig, er wurde anfangs Juli in drei von fünf Anklagepunkten freigesprochen. Die Strafmass wurde im Oktober verkündet. Mehr

Worum geht es?

Die vierteilige Dokumentarserie beleuchtet den unerwarteten Aufstieg von Sean «Diddy» Combs zum Musikmogul. Als Führungskraft bei Bad Boy Entertainment förderte er die Karrieren von Stars wie Mary J. Blige (54) und The Notorious B.I.G. (1972–1997) Combs wurde selbst zu einer schillernden Figur der Popkultur, datete Jennifer Lopez (56) und trat mit Rappern wie Jay-Z (55) und Kanye West (48) auf. Bereits seit über einem Jahrzehnt kursierten in Online-Foren und auf Social Media Gerüchte über sexuelles Fehlverhalten in seiner Vergangenheit. Nach einer Klage von Combs Ex Cassie Ventura (39) meldeten sich weitere Personen mit Anschuldigungen, was zu einem Bundesgerichtsprozess und Combs' Verurteilung im Juli führte. Die Dokumentation untersucht die Vorwürfe gegen ihn detailliert und beleuchtet seinen Werdegang vom aufstrebenden Produzenten zum umstrittenen Superstar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was ist so überraschend an der Serie?

In einer früheren Erklärung erläuterte Regisseurin Stapleton, dass es in «Sean Combs: The Reckoning» weniger um P.Diddy ginge als um ein ur-amerikanisches Phänomen: Man neige dazu, berühmte Personen auf eine Art Podest zu heben – auch im Wissen darum, wie viele Stars schon tief gefallen sind.

Welches Verhältnis haben Sean Combs und 50 Cent heute?

Gelinde gesagt: kein gutes. Ihre Fehde fand 2006 ihren Höhepunkt, als 50 Cent Diddy in seinem Diss-Track «The Bomb» beschuldigte, am bisher noch immer nicht aufgeklärten Mord an Notorious B.I.G. beteiligt zu sein.

«Sean Combs: The Reckoning» ist heute Dienstag ab etwa 21 Uhr auch in der Schweiz auf Netflix zu sehen.



