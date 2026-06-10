DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Schäfer Heinrich: Von «Bauer sucht Frau» zum Ballermann-Star
21 Shows im Juni geplant
Hier rockt Schäfer Heinrich Mallorca
Schäfer Heinrich aus «Bauer sucht Frau» ist nicht nur Single, sondern auch Partysänger. Im Juni 2026 rockt er 21 Auftritte im Oberbayern am Ballermann auf Mallorca.
Publiziert: 12:09 Uhr
Teilen
Kommentieren
People International
1:22
Filmerei nervt ihn offenbar
Country-Star schmeisst Fan-Handy über Bühne
1:12
Neue Aufnahmen veröffentlicht
Britney Spears wollte Polizisten mit Lasagne bestechen
0:51
So sieht sie heute aus
«Schönstes Mädchen der Welt» verzaubert Cannes
1:11
Mit Ex von bester Freundin
Kiss-Cam-Falle schnappt wieder zu
1:44
Fahrer kann es kaum glauben
Plötzlich steigt ein Promi ins Taxi
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen