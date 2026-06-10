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21 Shows im Juni geplant
Hier rockt Schäfer Heinrich Mallorca

Schäfer Heinrich aus «Bauer sucht Frau» ist nicht nur Single, sondern auch Partysänger. Im Juni 2026 rockt er 21 Auftritte im Oberbayern am Ballermann auf Mallorca.
Publiziert: 12:09 Uhr
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