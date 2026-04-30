Künstler und Bildhauer Georg Baselitz ist verstorben

Der Künstler Georg Baselitz ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies berichtet die «Welt».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Georg Baselitz, weltberühmter Künstler, stirbt mit 88 Jahren in Deutschland

Bekannt für kopfüber gemalte Werke, um Malerei hervorzuheben

1970er internationale Bekanntheit, Neoexpressionist mit rohen, kraftvollen Arbeiten

Janine Enderli Redaktorin News

Seine Werke sind weltberühmt, seine Gemälde begeistern die Menschheit. Der deutsch-österreichische Künstler Georg Baselitz erreichte in den 1970er-Jahren internationale Bekanntheit mit figurativen, expressiven Gemälden und gehörte zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwert.

Jetzt ist der Maler und Bildhauer im Alter von 88 Jahren gestorben, wie die «Welt» berichtet.

Markenzeichen: Motive «auf den Kopf»

Baselitz Markenzeichen war, dass er Motive «auf den Kopf stellt» hatte – also Figuren und Landschaften kopfüber malte. Damit wollte er weniger die sichtbare Realität abbilden, sondern die Malerei selbst in den Vordergrund rücken.

Stilistisch wird er oft dem Neoexpressionismus zugeordnet. Seine Arbeiten sind häufig roh, kraftvoll und bewusst irritierend. Neben der Malerei hat er auch Skulpturen geschaffen, oft aus grob bearbeitetem Holz.