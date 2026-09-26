Darum gehts
- Musiker Bruno Kramm (58) starb nach Auftritt in Granada, Spanien
- Er klagte über Atemnot und brach in der Garderobe zusammen
- Kramm war Mitgründer der Band Das Ich, bekannt seit 1989
Trauer in der Musikwelt: Der deutsche Musiker Bruno Kramm (†58) ist überraschend verstorben. Er brach nach einem Auftritt in Spanien zusammen.
Kramm, der in der Band Das Ich tätig war, soll in der Garderobe der entsprechenden Örtlichkeit plötzlich zusammengesackt sein, berichtet «Bild». Alle Wiederbelebungsmassnahmen schlugen fehl.
Die Behörden gehen von einer natürlichen Todesursache aus. «Am Boden zerstört und mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass Bruno Kramm, Mitglied der Band Das Ich, nach seinem Konzert in Granada verstorben ist. Leider konnten wir nichts mehr für ihn tun», erklärte der Veranstalter Distortiongirl Eventos auf Instagram. Bruno Kramm hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.
Kramm klagte über Atemnot
Vor seinem Zusammenbruch soll der Deutsche über Atemnot geklagt haben. Schliesslich verlor er das Bewusstsein.
Kramm wurde vor allem als Mitbegründer der Band Das Ich bekannt, die er 1989 gemeinsam mit dem Sänger Stefan Ackermann gründete. Das Ich verbindet elektronische Musik mit klassischen und industriellen Elementen und gilt als wichtiger Vertreter der Neuen Deutschen Todeskunst. Mit Alben wie Die Propheten (1991) und Staub (1994) erlangte die Band grosse Bekanntheit in der Gothic- und Dark-Wave-Szene.