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Suzanne Klee packt aus
«Hatte einen Quickie mit einem Rolling Stone»

Die Schweizer Country-Königin Suzanne Klee (80) sang im Wembley-Stadion in London, in Tokio und im Zürcher Hallenstadion. Nun überrascht sie mit ehrlichen Geständnissen. Im neuen Blick-Video-Format «G&G Deeptalk» erzählt sie von einem Quickie.
Publiziert: vor 1 Minute
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Flavia Schlittler Ringier Verlag
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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Videos zu «G&G Deeptalk»
In diesem Artikel erwähnt
G&G Deeptalk
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