Rundumschlag gegen Meghan – Bruder und Presse rechnen ab «Stinklangweilig und gelogen»

Die britische Presse lässt an der neuen Netflix-Serie «With Love, Meghan» kein gutes Haar. Ausserdem zeigt die Herzogin in ihrer Insta-Story Lilibet und Archie. Alles dazu in Flavia Schittlers 3-Minutenshow «Glamour & Gossip».

Publiziert: vor 15 Minuten | Aktualisiert: vor 8 Minuten