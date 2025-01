Schlagerstar Marianne Cathomen (58) privat wie nie «Mein Beauty-Geheimnis sind heisse Dates»

Mit dem Album «Alles ist Liebe» landet Marianne Cathomen einen Nummer 1-Hit. Die Liebe ist, was die Bündnerin antreibt. Wen sie datet, was ihr bei Männern wichtig ist und wo man sie kennenlernt, erzählt sie in der 2-Minuten-Show «Glamour & Gossip» von Flavia Schlittler.

Publiziert: 12:59 Uhr | Aktualisiert: vor 36 Minuten