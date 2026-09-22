Moderatorin und Blick-People-Expertin Flavia Schlittler empfängt alle zwei Wochen prominente Persönlichkeiten im Studio zum intimen Gespräch. Im Mittelpunkt stehen prägende Wendepunkte, persönliche Geschichten und die Menschen hinter der öffentlichen Fassade.

Das Blick-People-Format «Glamour & Gossip» baut sein Angebot aus und wird zum 360%-Erlebnis für die People-Geschichten hinter den Schlagzeilen. Moderatorin Flavia Schlittler bleibt dabei das Gesicht des Formats und führt künftig nicht nur durch das wöchentliche Videoformat, sondern auch durch den neuen Video-Podcast «G&G Deeptalk». Ergänzt wird das Angebot durch ein neues Breaking-News-Gefäss für aktuelle People-Geschichten.

Damit verbindet «Glamour & Gossip» künftig Video, Audio, Social Media und Print und bietet der Community mehr Geschichten, mehr Gesichter und mehr Möglichkeiten, People-Themen zu entdecken und zu vertiefen.

Von der Schlagzeile zur persönlichen Geschichte

Nebst dem regulären «Glamour& Gossip»-Videoformat, das neu immer Dienstags erscheinen wird, stehen beim «G&G Deeptalk» die Menschen hinter den Schlagzeilen im Fokus.

Der zweiwöchentlich erscheinende Video-Podcast wird immer Samstags erscheinen. Flavia Schlittler begrüsst darin Persönlichkeiten aus People, Sport, Politik und Wirtschaft im Studio 2. Im Mittelpunkt stehen persönliche Wendepunkte, emotionale Momente, kontroverse Meinungen und Geschichten, die bisher nicht erzählt wurden. Klartext statt PR lautet die Devise.

Das Gespräch wird als 30 bis 45-minütige Folge auf YouTube und den gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Ergänzend entstehen pro Folge mehrere Social- und Video-Snippets für Blick.ch und die Social-Media-Kanäle.

«G&G Breaking»: Wenn die Geschichte passiert

People-News halten sich nicht an den Erscheinungstag einer Sendung. Mit «G&G Breaking» reagiert «Glamour & Gossip» künftig auch kurzfristig auf grosse und überraschende Ereignisse.

Ob royale Entwicklungen, ein überraschender Skandal oder eine Nachricht, die die People-Welt bewegt: Das neue Gefäss ermöglicht eine schnelle Einordnung und bringt die Geschichte unmittelbar zur Community.

Ein erweitertes 360°-Erlebnis

Das bestehende wöchentliche «Glamour & Gossip»-Video bleibt ein zentraler Bestandteil des Formats. Gleichzeitig werden die Inhalte künftig stärker über die verschiedenen Kanäle verlängert. Die Videoausgabe fliesst unter anderem in die letzte Seite der Blick-Printausgabe ein, inklusive QR-Code zum vollständigen Video auf Blick.ch.

So entsteht ein vernetztes People-Angebot, das aktuelle Geschichten schnell aufgreift, Persönlichkeiten näher beleuchtet und Inhalte über Video, Audio, Social Media und Print verlängert.

«Wir wollen unserer Community mehr von dem geben, was sie an People-Geschichten interessiert: die aktuellen Schlagzeilen, aber auch die Menschen und Geschichten dahinter. Mit dem Deeptalk schaffen wir Raum für Gespräche mit Tiefe, mit Breaking können wir schnell reagieren – und das bestehende Format bleibt unsere wöchentliche Konstante», sagt Flavia Schlittler.

Über «Glamour & Gossip»

«Glamour & Gossip» ist das People-Format von Blick. Mit dem Ausbau ab September 2026 umfasst das Angebot das wöchentliche Videoformat, den zweiwöchentlichen Video-Podcast «G&G Deeptalk» sowie «G&G Breaking» für aktuelle People-News. Das Format verbindet Video, Audio, Social Media und Print zu einem vernetzten People-Erlebnis.