Ihre Tochter Céline war erst 13, als sie sich nach Mobbing-Attacken im Internet das Leben nahm. Seither setzt sich Nadya Pfister dafür ein, dass Cybermobbing in der Schweiz ernst genommen und bestraft wird. Was möchtest du von ihr wissen?

Nach dem Tod ihrer Tochter Céline (†13) – Nadya Pfister kämpft weiter gegen Cybermobbing

Nach dem Tod ihrer Tochter Céline (†13) – Nadya Pfister kämpft weiter gegen Cybermobbing

Schirin Razavi

Im «G&G Deeptalk» erzählen Prominente und Persönlichkeiten von prägenden Wendepunkten und persönlichen Schicksalsschlägen. In der nächsten Folge ist Nadya Pfister zu Gast. Im August 2017 beging ihre Tochter Céline Suizid. Sie wurde monatelang online gemobbt. Gemeinsam mit ihrem Mann Candid macht Nadya Pfister seither unter #célinesvoice auf die Gefahren von Cybermobbing aufmerksam. Sie haben ihre einzige Tochter verloren.

Wie geht man weiter nach einem solchen Verlust? Woher nimmt man die Kraft, öffentlich für etwas zu kämpfen? Und was können Eltern, Schulen und Politik dagegen tun?

Stelle deine Frage hier!

Was interessiert dich an Nadya Pfisters Geschichte, an ihrem Engagement und an ihrem Weg nach Célines Tod? Die besten Community-Fragen stellen wir ihr im «G&G Deeptalk» direkt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schick uns deine Frage gleich unten via Formular bis zum 11. November! Die Folge wird am 21. November ausgestrahlt.

Hast du Suizidgedanken und brauchst Hilfe? Diese Dienste sind rund um die Uhr verfügbar: Telefonische Beratung der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Telefonische Beratung von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Medizinische Notfälle: 144 Diese Dienste sind rund um die Uhr verfügbar: Telefonische Beratung der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Telefonische Beratung von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Medizinische Notfälle: 144 Mehr