Der Prinz ist immer öfter allein unterwegs «Neid zerstört Harrys und Meghans Liebe»

Ist Harry (40) allein unterwegs, blüht er auf. Wie am Donnerstag in Jimmy Fallons (50) «Tonight Show». Neid, Missgunst und Eifersucht zerstören ihre einst grosse Liebe. Wer wem was nicht gönnt, in der 2-Minuten-Show «Glamour & Gossip» von Flavia Schlittler.