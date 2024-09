Bio-Bauer hat neuen Job Für Renzo Blumenthal gehts jetzt ums Geld

Bei Renzo Blumenthal (47), dem bekanntesten Bio-Bauern der Schweiz, gibts News. Welcher Aufgabe er sich nun stellt, was mit seinen Kühen passiert und welcher Fussball-Legende an seiner Seite steht, in der 2-Minuten-Show «Glamour & Gossip» von Flavia Schlitter.