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Fans sind empört über Kardashians Adventskalender
«Kauft ihn euch nicht!»
Fans sind empört über Kardashians Adventskalender
Kim Kardashians Marke Skims sorgt mit einem Adventskalender für Empörung: Käufer kritisieren den Inhalt und den Preis. Das Unternehmen hat in der Zwischenzeit reagiert.
Publiziert: 16:36 Uhr
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