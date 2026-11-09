DE
FR
Abonnieren

«Kauft ihn euch nicht!»
Fans sind empört über Kardashians Adventskalender

Kim Kardashians Marke Skims sorgt mit einem Adventskalender für Empörung: Käufer kritisieren den Inhalt und den Preis. Das Unternehmen hat in der Zwischenzeit reagiert.
Publiziert: 16:36 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen