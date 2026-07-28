Banker Josef Ackermann trauert um seine Frau Pirkko (†77)

Pirkko Anneli Ackermann-Mölsa ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Finnin lernte ihren Ehemann, den Schweizer Bankmanager Josef Ackermann (78), während des Studiums der Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen kennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pirkko Anneli Ackermann-Mölsa (†77) starb am 19. Juli 2026 in Zürich

Ehefrau von Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann studierte Wirtschaft in St. Gallen

Gedenkgottesdienst am 27. August 2026 in Zürich für alle offen

Angela Rosser Journalistin News

Die Familie von Banker Josef Ackermann (78) nimmt Abschied von Pirkko Anneli Ackermann-Mölsa (†77): Die finnische Ehefrau von Josef Ackermann kam Anfang der 70er-Jahre in die Schweiz, um an der renommierten Universität St. Gallen zu studieren. In St. Gallen belegte sie das Fach Wirtschaftswissenschaften – eine Gemeinsamkeit, die sie und ihren künftigen Ehemann verband. Ihr Mann wurde später als international tätiger Schweizer Bankmanager bekannt und war unter anderem langjähriger Chef der Deutschen Bank.

Das Paar heiratete 1977, im selben Jahr, in dem sie ihren Abschluss machten. Die Ackermanns lebten danach in Zürich und wurden 1984 Eltern einer Tochter. Wie einer Todesanzeige in der «Frankfurter Allgemeine» zu entnehmen ist, starb Pirkko Anneli Ackermann-Mölsa am 19. Juli 2026.

Mit den Worten, «Du bist nicht fort – du bist uns nur ein Stück vorausgegangen», verleiht die Familie ihrem Verlust Ausdruck. Mehr zu den Umständen ist nicht bekannt. Die Familie wahrt hierbei ihre Privatsphäre – etwas, das Pirkko Ackermann-Mölsä schon zu Lebzeiten stets wichtig war.

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Zum Gedenkgottesdienst am 27. August in Zürich seien aber alle eingeladen, um Abschied zu nehmen.



