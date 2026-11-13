Plötzlich kommt von der Seite der schelmisch-scherzhafte Ruf: «Immer schön den Rücken gerade halten.» Jasmin Gäumann (26) muss lachen. «Stimmt», sagt sie und richtet sich auf. Die Anweisung kam nicht etwa aus dem Mund des Foto­grafen, sondern von Richard Tschanz (42) ­ihrem langjährigen Weggefährten und Erfolgstrainer, der sie zuletzt zum ­zweiten Schwingerköniginnen-Titel in Folge geführt hat.

Gäumann sitzt bei sich zu Hause in Wichtrach BE am ­Küchentisch ihrer kleinen Altbau­wohnung – und ihr wird sich beim Foto­shooting einmal mehr bewusst, was in den letzten beiden Jahren passiert ist. «Vorher war ich nur eine Schwingerin. Der Unterschied zur Königin ist schon krass.» Medientermine, Sponsorenanfragen, mehr Interesse an ihrer Person, wenn sie unterwegs ist. «Selbst die Kassiererin im Coop hat mir das Du angeboten», erzählt sie.

Gäumann mag den Rummel. Nicht, weil sie ihn brauchen würde, sondern weil er ihr die Möglichkeit gibt, «Werbung für den Frauen-Schwingsport» zu machen, wie sie sagt. Sie freut sich, dass frühere kritische Stimmen allmählich verstummen und dass Frauen im Sägemehl heute mehr Anerkennung finden. Der Unterschied zum Männer-Schwingsport ist zwar nach wie vor frappant gross. Nicht allein wegen der Tatsache, dass der Schwingerkönig nicht jährlich, sondern alle drei Saisons und mit deutlich mehr Brimborium erkoren wird. Sondern auch aufgrund der Breite an schwingenden Buben hierzulande.

Eine Krampferin – auch im Beruf

Gäumann ist noch eine von vergleichsweise wenigen. Auch deshalb will sie ihre Passion an möglichst viele junge «Meitschi» weitergeben. Einmal pro Woche trainiert sie abwechselnd in Thun und Zäziwil BE eine 15- bis 20-köpfige Gruppe junger Mädchen. Die restlichen Abende der Woche sind für ihre eigenen Einheiten reserviert. Das notabene neben ihrem Vollzeit­pensum als Sachbearbeiterin in den ­Bereichen Abrechnungswesen und ­Finanzen – zu 90 Prozent beim Agrarhandelsunternehmen Anicom in Lyssach BE, zu zehn Prozent bei der ­Werkstatt Autorep in Konolfingen BE. Findet sie doch mal Zeit für sich, trifft man sie beim Reiten oder im Eishockey-Stadion: bei Spielen der SCL Tigers.

So genau wie sie in ihrem Beruf mit den Zahlen umgehen muss, ist die Single-Frau auch bei sich zu Hause: Wer im alten Bauernhaus die knarrende Holztreppe zu ihrer Eingangstüre hinaufsteigt, wird dort von einer blitz­sauberen, aufgeräumten Wohnung empfangen. Ihr «kleiner Putz­fimmel» lässt grüssen. Die Deko wirkt bewusst dezent gehalten. Hängt etwas an der Wand, hat es eine grosse Be­deutung. Wie etwa der Spiegel mit detailreichen Holzschnitzereien aus dem Gabentempel nach ihrem ersten Schwingerköniginnen-Titel 2025. Oder die enorme Sammlung an 51 Kränzen, die über dem Fernseher angebracht ist, dort aber eigentlich gar keinen Platz mehr hat. «Ich muss mir wirklich mal eine Erweiterung überlegen», meint Gäumann.

«Sie kam ziemlich drunter»

Weitere Auszeichnungen sind schon jetzt in ihrem Elternhaus in Häutligen, rund drei Kilometer bergaufwärts, ­untergebracht. Dort oben, im idyl­lischen 260-Seelen-Dörfchen ohne ÖV-Anschluss, ist Gäumann aufgewachsen. Dort haben ihre Eltern Elisabeth (58) und Fritz (66) das ganze Treppenhaus mit Errungenschaften ihrer Kinder geschmückt. Auch ihre Brüder Stefan (Eidgenosse, 30) und Adrian (27) waren Schwinger. Letzterer scherzt: «Unsere Schwester kam in der Kindheit schon ziemlich drunter bei uns.» ­Gäumann selbst findet das aber eigentlich noch hilfreich: «Das war für mich ganz gut – meine Brüder haben mich gewissermassen abgehärtet.» Auch ihr Trainer Richard Tschanz ­bestätigt diesen Eindruck: «Für mich ist sie eine typische Bernerin. Nichts bringt sie so schnell aus der Ruhe. Doch dann, wenn es entscheidend wird, kippt sie den Schalter um. Dann kommt ihr Killerinstinkt hervor.»

Dieser hat sie Ende September zum zweiten Mal zur Königin gemacht. Und zu einer im Schwingen gefragten Frau, deren Rahmenbedingungen durch den Erfolg endlich angenehmer werden. Gleichwohl: Ein Profitum, wie es andere Athletinnen und Athleten an der Spitze ihrer Sportarten leben, könnte sie sich momentan nicht vorstellen. Zu gern mag sie den Ausgleich zum normalen Berufsalltag: «Gleichzeitig schätze ich aber sehr, dass es im Schwingsport der Frauen vorwärtsgeht.» Für die nächste Saison wird sie sich erstmals einen Athletiktrainer leisten können. Ausserdem dürfte ­neben den Sponsorenverträgen mit McDonald’s und Berger Schuhe & Sport bald noch der eine oder andere Partner dazukommen, der ihr den Rücken stärkt. So wie Trainer Tschanz beim ­Fotoshooting.

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