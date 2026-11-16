Diese Geheimnisse hütet «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Seit über 50 Jahren verzaubert «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» regelmässig zur Weihnachtszeit. Doch bei den Dreharbeiten des Kultfilms lief so einiges nicht ganz nach Plan.

Darum gehts Daniela Hlaváčová spielte Dora hochschwanger und versteckte den Bauch unter Kostümen am Set

Der Sommerdreh wurde in den Winter verlegt, Kunstschnee bestand bei Moritzburg aus Fischmehl

Am Set sprachen alle ihre Sprache, für beide Fassungen wurde später im Studio synchronisiert

Sabrina Rhyner Redaktorin People

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (1973) gehört für viele fest zur Weihnachtszeit. In der deutsch-tschechoslowakischen Koproduktion lebt Aschenbrödel bei ihrer strengen Stiefmutter und deren Tochter. Als ihr ein Kutscher drei magische Haselnüsse schenkt, nimmt ihr Schicksal eine überraschende Wendung.

Die Schauspielerin Daniela Hlaváčová (81), die damals Aschenbrödels böse Stiefschwester Dora spielte, verriet einst in einem Interview mit einer Prager Zeitung ein kleines Geheimnis vom Filmset.

Prinzenjagd mit Hindernissen

Die Dreharbeiten des Märchenfilms sind der Tschechin bis heute in bester Erinnerung. Auch das Produktionsjahr weiss sie noch ganz genau – allerdings nicht nur wegen des Films, sondern vor allem aufgrund ihrer damaligen Situation. Sie war nämlich hochschwanger.

Dieser Umstand passte aber so gar nicht zur Rolle der Dora, die im Film schliesslich auf Prinzenjagd ist. Deswegen musste Hlaváčová ihren Babybauch unter üppigen Kostümen verstecken. Dass Doras Fuss am Ende nicht in den zierlichen Schuh von Aschenbrödel passt, lag übrigens natürlich nicht an schwangerschaftsbedingten Wassereinlagerungen, sondern daran, dass das Märchen ein Happy End für Aschenbrödel und den Prinzen vorsieht.

Hlaváčovás versteckter Babybauch ist längst nicht die einzige ungewöhnliche Anekdote von den Dreharbeiten. Hinter den Kulissen des Weihnachtsklassikers lief so einiges nicht ganz nach Plan.

Fast ein Sommerklassiker?

Das Drehbuch der Low-Budget-Produktion war ursprünglich für den Sommer geschrieben worden – inklusive Vogelgezwitscher und blühenden Wiesen statt Schneelandschaften. Weil die Prager Filmstudios im Sommer aber ausgebucht waren, wurde der Dreh kurzerhand in den Winter verlegt.

Fischmehl statt Schnee

Rund um das Schloss Moritzburg fehlte beim Dreh jede Spur von Schnee. Als Ersatz nutzte die Crew Fischmehl. Das sorgte zwar für romantische Winterbilder, liess das Set aber vermutlich bestialisch stinken. Und während in Sachsen der Schnee fehlte, versank der Cast im Böhmerwald im Tiefschnee. Doof nur, dass die dünnen Kostüme ja eigentlich für den Sommer gedacht waren.

Sprachliches Wirrwarr am Set

Am Set sprachen alle in ihrer jeweiligen Muttersprache. Später wurden der tschechische Cast dann für die deutsche Fassung synchronisiert und umgekehrt. Ausserdem musste der tschechische Prinzen-Darsteller Pavel Trávníček (76) in der tschechischen Fassung nachsynchronisiert werden, weil er nach Aussage des Regisseurs einen zu starken Dialekt sprach.

Die lange Suche nach dem Aschenbrödel

Der Regisseur liess über 2000 Frauen vorsprechen, bevor er die ideale Besetzung fand. Erst die damals 19-jährige Libuše Šafránková (1953–2021), frisch von der Schauspielschule, konnte ihn überzeugen.

Dreister Ballkleid-Diebstahl

2014 wurde eine originalgetreue Kopie von Aschenbrödels blau-rosa Ballkleid gestohlen. Drei Monate später tauchte es anonym per Post wieder auf. Die Polizei ermittelte schliesslich ein Paar aus Sachsen-Anhalt. Die Täterin wollte sich mit dem Kleid laut Polizei «ihren Kindheitstraum erfüllen».