DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Dieses Video der Prinzessin von Wales entzückt das Netz
Das Netz ist entzückt
Prinzessin Kate bindet sich gekonnt die Haare
Prinzessin Kate bindet sich gekonnt die Haare bei einem Besuch in einer Seidenfabrik.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
Meistgelesen